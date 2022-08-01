Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за сбор средств в помощь Донбассу

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех земляков, в том числе государственных и муниципальных служащих, которые вносят ощутимый вклад в Победу над национализмом на Украине, перечисляя средства заработной платы для закупки гуманитарной помощи жителям и технических средств для защитников. Помощь регулярно оказывают члены Правительства области, сотрудники муниципальных органов власти в городах и районах.

«Хочу поблагодарить всех государственных и муниципальных служащих, которые принимают самое активное участие в сборе средств вместе со всеми жителями региона в помощь жителям Донбасса, установление мира, – обратился Дмитрий Азаров. – Этот душевный порыв наших с вами земляков охватил сегодня каждый уголок Самарской области. Огромное спасибо государственным, муниципальным служащим, всей нашей большой команде, которые вносят свой посильный вклад, участвуя в сборе средств. Надеюсь, что эту совместную работу мы продолжим вместе со всеми земляками».