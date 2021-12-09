Дмитрий Азаров открыл мемориальную доску в память о прокуроре Куйбышевской области Н.А. Баженове

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В Самарской области продолжается работа по увековечиванию памяти людей, внесших значительный вклад в становление и развитие региона. В четверг, 8 декабря, в День Героев Отечества, в преддверии 300-летия со дня образования Прокуратуры России в самарской школе №46 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь прокурора Куйбышевской области Николая Александровича Баженова. Участие в церемонии принял Губернатор Дмитрий Азаров, прокурор области Сергей Берижицкий, Глава региональной столицы Елена Лапушкина, внук Николая Баженова Юрий Баженов вместе со своей дочерью Викторией, ученики и педагоги образовательного учреждения.

«Николай Александрович – защитник Отечества, воин, фронтовик, защитник интересов граждан нашей, в то время Куйбышевской, а сегодня Самарской области. Он внес свой вклад в то, что наша страна сохранила независимость, победив в борьбе с кровавым врагом. В дальнейшем, состоя на государственной службе, на службе закона, он способствовал тому, чтобы процветала наша страна, динамично развивалась наша родная земля», – отметил Губернатор.

Николай Александрович Баженов родился в Горьковской области, там же окончил школу. Получив образование, поступил в Московское общевойсковое училище им. Верховного Совета РСФСР. С началом Великой Отечественной войны был назначен командиром минометной роты в составе 1113-го стрелкового полка 330-й стрелковой дивизии. Вскоре он уже – капитан, командир батальона, затем – помощник начальника штаба 531-го минометного полка под Сталинградом. В июле 1943 года при форсировании Северского Донца в районе города Изюма получил тяжелое ранение. В 1944 году Николай Баженов поступил в Горьковскую юридическую школу.

После получения образования посвятил свою жизнь труду в надзорном ведомстве. Должность прокурора Куйбышевской области он занял в 1969 году. При его непосредственном руководстве было построено одно из лучших в стране в то время здание прокуратуры региона на улице Чапаевской, 151. В нем проводились совещания и семинары всесоюзного значения. Широко известна проводимая Н.А. Баженовым работа по борьбе с хищениями на ВАЗе.

«Николай Александрович 12 лет возглавлял прокуратуру Самарской области. Именно в эти годы происходило становление экономики области, зарождалась авиационная и космическая промышленность, становились на ноги автомобилестроение и нефтехимия. И во всем этом был большой вклад работников прокуратуры, которую на тот момент возглавлял Николай Александрович Баженов. Он неоднократно избирался депутатом областного Совета, был членом Обкома КПСС и в 1986 году по заслугам, в результате напряженного труда на территории Самарской области, в результате проявленных инициатив был назначен первым заместителем Генерального прокурора Советского Союза, – отметил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. – Сегодня, в преддверии 300-летия образования прокуратуры Российской Федерации, мы с большим уважением и глубокой памятью открываем мемориальную доску на фасаде школы, которая теперь носит имя Николая Александровича Баженова. Я хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов, которые в эти минуты с нами, которые помнят Николая Александровича и работали с ним, сказать вам огромное спасибо за прожитые годы и за ту великолепную историю, которую вы нам оставили. Это только начало нашей работы, о которой говорил Губернатор области. Впереди у ряд других важных событий для жизни работников прокуратуры, а значит и для жизни нашей области».

В этом году педагогический совет школы №46 принял решение о присвоении образовательному учреждению имени прокурора Куйбышевской области Николая Александровича Баженова. Сейчас школьники вместе со своими наставниками, ветеранами надзорного ведомства и родственниками работают над созданием экспозиции музея в честь выдающегося человека.

«Сегодня в день присвоения шкоде №46 имени моего прадедушки Баженова Николая Александровича, я испытываю огромную гордость. Для меня этот день очень важный и значимый, как и для многих из вас. Огромное спасибо хотелось бы сказать Губернатору Самарской области Азарову Дмитрию Игоревичу и прокурору Самарской области Бережицкому Сергею Петровичу, – обратилась правнучка Виктория Баженова. – Нашей семьей было принято решение отдать музею данной школы боевые награды, ордена, а также портрет прадедушки Коли, чтобы каждый желающий мог посмотреть на то, как он жил, на его трудовые годы. Мы очень любим и гордимся им».

Открытие мемориальной доски на здании школы – это возможность отдать дань уважения человеку, с честью выполнявшего свой служебный долг, укреплявшего славные традиции российской прокуратуры, внесшего свой вклад в решение стратегических задач по укреплению и развитию Родины. Николай Александрович Баженов обладал особым характером, которому присущи твердость, честность, принципиальность и профессиональное отношение к делу.

Жизнь Николая Александровича Баженова – пример для будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.

«Сегодня мы фиксируем еще одну страницу нашей истории для потомков, создаем условия, чтобы имя человека, который внес свой вклад в развитие региона, не было забыто. Эта работа крайне важна. Мы на постоянной основе увековечиваем память о выдающихся личностях. И сегодня я хочу искренне поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Петрович, ветеранов прокуратуры, за принятые и реализованные решения. Уверен, что мальчишки и девчонки, ученики этой школы, родители, которые приводят сюда детей, заинтересуются судьбой этого человека, еще раз вспомнят и оценят его вклад в развитие нашей родной земли», – отметил Губернатор.