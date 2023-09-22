Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября

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В понедельник, 25 сентября, всенародно избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступит в должность. Торжественная церемония инаугурации начнется в 13 часов в здании Правительства области. В ней примет участие Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На церемонию по традиции также будут приглашены депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий региона, главы городов и муниципальных районов области.

Прямая трансляция инаугурации будет доступна на официальном сайте Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/, в официальной группе ВКонтакте «Самарская область» vk.com/samaroblast, а также на ресурсах средств массовой информации.

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Напомним, голосование на выборах губернатора проходило в Самарской области 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Выборы на территории региона были признаны состоявшимися и действительными. По итогам выборов действующий глава региона получил 1 086 187 голосов избирателей, что составляет 83,83% голосов.