Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления

74

Дорогие земляки!

21 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День местного самоуправления. Именно в этот день в 1785 году была издана Жалованная грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Наша губерния стояла у истоков создания органов муниципальной власти. Именно у нас в середине ХIХ века было созвано первое в России Учредительное губернское земское собрание.

Сегодня местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации позволяет эффективно решать актуальные для граждан вопросы, исходя из их интересов, запросов и чаяний. Эта живая каждодневная работа объединяет муниципальных служащих, представителей общественных организаций, всех активных, неравнодушных людей, стремящихся сделать жизнь в нашем регионе более комфортной и благополучной.

В условиях санкционного режима, попыток стран Запада организовать экономическую блокаду нашей страны, усугубить военный конфликт на Украине, превратив его в незатухающий очаг напряженности у самых наших границ, роль местного самоуправления становится еще более значимой. Именно на местах совместно с федеральными и региональными органами власти проводится крайне важная работа по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, реабилитации вернувшихся бойцов, решаются задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов. Цель этих усилий — повышение качества жизни граждан и уровня их безопасности, обеспечение стабильной и спокойной жизни в нашей стране.

Хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов органов МСУ, всех, кто представляет самый близкий к людям уровень власти и работает «на земле», за нелегкий труд, высокую самоотдачу, профессионализм, стремление приносить пользу обществу. Мы, власти региона, и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую помощь.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров