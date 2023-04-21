Я нашел ошибку
Главные новости:
Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных авто
Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных авто
Юным жителям региона рассказали об опасности экстремизма и терроризма
Самарские полицейские и общественники пополнили банк крови более чем на 20 литро
Самарские полицейские и общественники пополнили банк крови более чем на 20 литро
В Самаре пройдет Общегородской субботник
В Самаре пройдет Общегородской субботник
Благодаря губернаторскому гранту самарские селекционеры получили новую технику
Благодаря губернаторскому гранту самарские селекционеры получили новую технику
В Самаре ушел из жизни доцент Самарского университета Сергей Симатов
В Самаре ушел из жизни доцент Самарского университета Сергей Симатов
Сразу 10 вузов Самарской области попали в рейтинг лучших вузов России
Сразу 10 вузов Самарской области попали в рейтинг лучших вузов России
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления

21 апреля 2023 11:09
74
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления

Дорогие земляки!

21 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День местного самоуправления. Именно в этот день в 1785 году была издана Жалованная грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Наша губерния стояла у истоков создания органов муниципальной власти. Именно у нас в середине ХIХ века было созвано первое в России Учредительное губернское земское собрание.

Сегодня местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации позволяет эффективно решать актуальные для граждан вопросы, исходя из их интересов, запросов и чаяний. Эта живая каждодневная работа объединяет муниципальных служащих, представителей общественных организаций, всех активных, неравнодушных людей, стремящихся сделать жизнь в нашем регионе более комфортной и благополучной.

В условиях санкционного режима, попыток стран Запада организовать экономическую блокаду нашей страны, усугубить военный конфликт на Украине, превратив его в незатухающий очаг напряженности у самых наших границ, роль местного самоуправления становится еще более значимой. Именно на местах совместно с федеральными и региональными органами власти проводится крайне важная работа по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, реабилитации вернувшихся бойцов, решаются задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов. Цель этих усилий — повышение качества жизни граждан и уровня их безопасности, обеспечение стабильной и спокойной жизни в нашей стране.

Хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов органов МСУ, всех, кто представляет самый близкий к людям уровень власти и работает «на земле», за нелегкий труд, высокую самоотдачу, профессионализм, стремление приносить пользу обществу. Мы, власти региона, и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую помощь.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023, 19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления Политика
1456
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023, 15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству.  Политика
726
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023, 10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
В сплочении прихожан, сбережении духовно-нравственных основ нашего общества велика роль Самарской митрополии. Общество
869
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
66
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
668
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
316
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
294
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
20 апреля 2023  11:41
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
388
Весь список