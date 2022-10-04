Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России

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Уважаемые товарищи!

Сегодня мы отмечаем 90-ю годовщину со дня образования гражданской обороны Российской Федерации. У мощной структуры МЧС, выросшей из системы местной ПВО, богатая история и традиции, заложенные вашими героическими предшественниками еще в годы Великой Отечественной войны.



Сегодня руководство и силы гражданской обороны России неизменно демонстрируют свою эффективность, надёжно обеспечивая защиту граждан, материальных и культурных ценностей, продолжают укреплять кадровый, технический потенциал, активно внедрять передовые технологии и лучший опыт.



Сотрудники гражданской обороны Самарской области успешно решают широкий спектр задач, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, которые, к сожалению, порой не обходят стороной и наш регион.

Ваши знания и опыт, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей губернии. Уверен, что вы и в дальнейшем будете чётко, оперативно и слаженно выполнять все возложенные на вас задачи.



Хочу выразить огромную благодарность ветеранам и действующим сотрудникам гражданской обороны за ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм, решительность, отвагу и мужество.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого лучшего!



Губернатор Самарской области Д.И. Азаров