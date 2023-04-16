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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи

16 апреля 2023 10:45
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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю всех православных христиан Самарской области со светлым праздником Пасхи Христовой! День Светлого Христова Воскресения особо почитаем во всем православном мире. Он вселяет в сердца людей надежду, покой и благоговение перед величием свершившегося почти две тысячи лет назад события, символизирующего победу жизни над смертью.

Этот святой день мы встречаем в условиях проведения специальной военной операции, непрекращающихся атак на православие и другие традиционные религии как на Украине, так и за ее пределами. Адепты фашистского киевского режима атакуют храмы, отбирают церковную собственность, лишают людей возможности поклоняться святыням, кощунственно посягая даже на колыбель христианства на Руси – Киево-Печерскую лавру.
В годину испытаний православным христианам, всем людям, разделяющим христианские ценности, как никогда важно объединиться в стремлении к свету, добру и справедливости. Сегодня Русская Православная Церковь, как и во все времена, вдохновляет наших воинов на ратный подвиг во имя Отечества, укрепляет веру людей в победу, поддерживает их молитвами и пастырским словом, в том числе на передовой, где наши священнослужители с риском для жизни выполняют свою высокую миссию.

В сплочении прихожан, сбережении духовно-нравственных основ нашего общества велика роль Самарской митрополии, которая активно занимается просвещением, патриотическим воспитанием наших земляков, поддержанием межконфессионального и межнационального диалога в регионе.

Уверен, вместе мы преодолеем все выпавшие на нашу долю испытания, защитим все, что для нас дорого и свято, обеспечим мирную, безопасную жизнь на нашей земле.
От всей души желаю православным верующим, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо великой России!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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