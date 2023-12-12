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Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции

12 декабря 2023 09:30
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Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции

Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праздников — День Конституции Российской Федерации и тридцатилетие Основного закона.

Этот юбилей наша страна встречает на судьбоносном этапе своей истории, в условиях проведения специальной военной операции и жесточайшего санкционного давления со стороны западных покровителей нацистского киевского режима. По сути, речь идет о попытке коллективного Запада уничтожить Российское государство, лишить нас языка, исторической памяти, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей, разрушить уникальную цивилизацию, веками объединявшую россиян.

Заложенные в нашей Конституции положения, провозглашающие государственный суверенитет, единство нашего многонационального народа, социальную справедливость, права и свободы граждан, служат правовой основой для нашего дальнейшего движения вперед в условиях современных угроз и вызовов. Опираясь на Основной закон, мы сообща преодолеваем возникающие трудности, решаем сложные и масштабные задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития России.

Самарская область как опорный край нашей державы активно участвует в этих процессах. Общими усилиями органов власти, бизнес-сообщества, гражданских институтов мы реализуем нацпроекты, инициированные Главой государства, претворяем в жизнь региональную долгосрочную стратегию развития, помогаем нашей армии, оказываем всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.

Уверен, что, сохраняя приверженность принципам, закрепленным в Конституции, мы упрочим наше единство, разгромим врага на поле боя и обеспечим мирную, благополучную жизнь нынешнего и последующих поколений наших соотечественников.

Хочу выразить вам, мои дорогие земляки, искреннюю благодарность за самоотверженный труд на благо родной губернии и нашей прекрасной Родины – великой России, понимание нашей общей ответственности за судьбу страны, за тот несокрушимый дух, унаследованный от наших предков, который помогает нам побеждать.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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