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Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики

12 апреля 2023 12:46
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Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики

Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли Самарской области!

Наш регион по праву является одним из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения, а Самара – космической столицей России. И потому День космонавтики – один из наиболее значимых профессиональных праздников, отмечаемых в Самарской области.

Вклад нашего региона в освоение космоса невозможно переоценить. Мы гордимся тем, что именно у нас были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Земля Юрием Алексеевичем Гагариным. И до настоящего времени руками наших специалистов изготавливаются непревзойденные по надежности и качеству ракеты-носители и другая сложнейшая авиационно-космическая техника.

Наши ключевые отраслевые предприятия — АО «РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», АО «ТЯЖМАШ», АО «Авиакор-авиационный завод» и многие другие — в условиях беспрецедентных санкций не только продолжают стабильно работать, но и наращивают объемы производства.

Крайне важную роль самарские заводы играют в укреплении обороноспособности России, что особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции и сдерживания военной агрессии коллективного Запада. В  этой связи хочу искренне поблагодарить всех работников, выполняющих гособоронзаказ, за напряжённый, ответственный,  самоотверженный труд.

Среди ключевых направлений нашей работы — подготовка кадров для авиакосмической промышленности, создание заделов для инновационного развития Самарской области, решение поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задачи по достижению технологического суверенитета региона и страны в целом. Здесь мы опираемся на мощный потенциал Самарского университета, научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», нашего научного сообщества, ориентированного на реальный сектор экономики.

Дорогие земляки! Большое спасибо всем, кто созидает и творит, кто поставил свой талант на службу нашей Родине – великой России. От всей души желаю работникам и ветеранам авиакосмической отрасли, всем жителям нашей губернии крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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