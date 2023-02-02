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Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля 2023 10:39
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Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Дорогие земляки!

Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает памятную дату — 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

200 дней и ночей длилось это масштабное, тяжелое и кровопролитное сражение, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне и показавшее всему миру, что поражение нацистской Германии и её союзников неизбежно. И по сей день такие знаковые места боев, как Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», Дом Павлова и многие другие являются немеркнущими символами подлинного героизма, мужества и стойкости бойцов Красной Армии.

Мы гордимся тем, что среди тех, кто защищал Сталинград и участвовал в наступательной операции по окружению и уничтожению мощной группировки вермахта, было немало наших земляков. Особый вклад в исход битвы внесли и куйбышевские речники, под шквальным огнем поставлявшие в Сталинград необходимые грузы.

Победить сильного, коварного врага, перед которым трепетала вся Европа, нашим воинам помогла несокрушимая вера в Победу. Именно эта вера, переданная нам поколением победителей, вдохновляет нынешних защитников Отечества, которые при поддержке добровольцев, общественных организаций, неравнодушных граждан сдерживают агрессию фашистского киевского режима и коллективного Запада.

Добиваясь целей, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, наши воины не раз доказывали, что достойны подвига поколения победителей.

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла — всем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны. Наш долг – помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа, и делать все возможное, чтобы Россия оставалась сильной и независимой державой, а жизнь будущих поколений была безопасной и счастливой.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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