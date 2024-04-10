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Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам

10 апреля 2024 10:00
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Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю всех мусульман Самарской области с завершением Священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-байрам!

Этот величайший праздник, символизирующий стремление мусульман к духовному очищению, способствует сбережению и преумножению вековых традиций ислама, сохранению преемственности поколений и сложившегося семейного уклада. В эти дни принято проявлять особое внимание к тем, кто нуждается в поддержке и заботе, проводить время в кругу семьи, среди родных и близких.

Сегодня сплоченность и единство людей разных национальностей и конфессий особенно важны для сохранения целостности и независимости России. Наши земляки-мусульмане героически сражаются в зоне специальной военной операции, отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности, право россиян выбирать свой путь и свое будущее в соответствии с нашими представлениями о благе и справедливости, добре и зле.

Уверен, что единство, которое укрепляется на фронте и в тылу, позволит нам добиться Победы и достичь национальных целей развития России, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Хочу искренне поблагодарить Региональное духовное управление мусульман Самарской области, всех людей доброй воли, исповедующих ислам, за активное взаимодействие с органами власти в вопросах поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия,  сохранения этнокультурного многообразия нашей губернии.

В этот светлый, праздничный день желаю мусульманам Самарской области, всем нашим землякам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях!

Губернатор  Самарской области  Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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