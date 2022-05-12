Дмитрий Азаров: «Дружная семья – залог единой и великой России»

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В четверг, 12 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне Международного дня семьи провел традиционную встречу с многодетными семьями губернии, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, получить отклики о мерах поддержки, услышать инициативы и предложения, направленные на развитие региона.



В самом начале встречи Губернатор акцентировал внимание на том, что материнство, семья и детство – высшие приоритеты российского государства, которые находятся под защитой основного закона – Конституции России и в центре внимания государственной политики.



Сейчас в регионе работает более 30 мер поддержки, получателями которых являются около 90 тысяч семей с детьми. На их реализацию было выделено 17,5 млрд рублей. «По инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина была объявлена дополнительная мера поддержки – денежная выплата для ряда категорий семей с детьми от 8 до 16 лет», – напомнил Дмитрий Азаров.



Он добавил, что одна из эффективных мер поддержки – это социальный контракт. «Есть очень успешная практика реализации этого проекта, когда семьи получали устойчивый и надежный источник дохода для своих родных и близких, для своих семей. Считаю, что это очень эффективная мера поддержки», – подчеркнул Глава региона.



На повышение качества жизни семей с детьми направлены и национальные проекты, инициированные Президентом страны. Их реализация в регионе продолжается активными темпами, даже несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса и санкционным давлением со стороны западных стран в отношении России.



«Важнейшие из них по оценкам самих людей, проживающих в Самарской области, – «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Они призваны, в том числе, повысить уровень рождаемости, благосостояния семей с детьми, вырастить здоровое, образованное поколение, я надеюсь, настоящих патриотов нашей великой и прекрасной Родины, – подчеркнул Губернатор. – Я уверен, что дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей».



Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за поддержку традиционных семейных ценностей, за воспитание здорового, образованного подрастающего поколения. «Впечатляет и тот факт, что многие воспитывают не только родных, но и приемных детей, к которым относятся как к родным, принимают такое же теплое и сердечное участие в их воспитании. Огромное вам за это спасибо, – обратился к собравшимся Глава региона. – Для вас нет чужих детей. Очень надеюсь, что наша встреча даст импульс для многих молодых семей равняться на вас, набираться терпения, опыта и уважения, а любовь, уверен, есть в каждой семье».



Губернатор также обратил внимание на патриотическое воспитание детей, особенно в современных условиях, когда многие страны пытаются переписать историю. «Фактически в отношении нашей страны развязана экономическая война и информационная, направленная, в первую очередь, на наших самых юных граждан – на детей, подростков, которые еще не имеют твердого стержня убежденности, до конца не понимают, что такое добро и зло, хорошо и плохо, что такое настоящая любовь к Родине. Уверен, в ваших семьях это понимание у них есть с самого нежного возраста. Ваши опыт, мудрость бесценны», – отметил Дмитрий Азаров.



Во время встречи жители региона выступили со своими идеями и предложениями. Так, Евгений и Светлана Елсуковы из Безенчукского района предложили поддержать педагогов, занимающихся военно-патриотическим воспитанием детей, в том числе – развитием юнармейского движения, где Самарская область стала лидером в стране. «Необходимо поощрять, стимулировать педагогов для того, чтобы они работали с молодежью, воспитывали патриотов родной земли, России», – отметил глава семьи.



«Все начинается с любви к малой родине. И потом, когда человек узнает все больше и больше, он заново влюбляется в свой город, поселок, край, в великую Родину», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил, что во всех школах региона проходят уроки по истории Самарского края. «Сейчас мы работаем над вторым изданием учебников, дополняя их интересными фактами», – добавил он. Глава региона согласился с Евгением Елсуковым и обратил внимание, что заслугами многих педагогов патриотическая работа в нашем регионе сегодня приводится в пример многим другим. «Благодарность таким энтузиастам лишней не бывает. Мы непременно их поощрим и посмотрим, как поддержать на постоянной основе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.



Многодетная спортивная семья из Отрадного Равиля и Елены Сулеймановых, которые за 29 лет супружеской жизни воспитали четверых детей, предложила проводить в регионе большие семейные спортивные праздники.



«В Самарской области проходит множество соревнований по различным видам спорта. Мы хотим предложить проведение спортивного фестиваля для многодетных семей, в котором бы принимали участие все: и родители, и дети, их бабушки и дедушки. У нас очень много людей, которые любят и занимаются спортом», – предложили Равиль и Елена.



«Хорошее предложение. Считаю, что его нужно обязательно реализовать, – отреагировал Губернатор. – Я попрошу подобрать виды спорта и интересные состязания. Сегодня у нас есть все возможности для их проведения. За последние годы у нас появилось огромное количество спортивных сооружений – не только в больших городах, но и малых. Есть и тренеры, и наставники, которые занимаются с детьми».



Виктор и Светлана Гусаровы из Похвистнева, воспитавшие пятерых детей, обратили внимание на необходимость создания в регионе специального документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Дмитрий Азаров предложил включить эту опцию в карту жителя Самарской области.



Александр и Светлана Шишкины воспитывают 25 детей, из числа которых 23 – сироты. «Детей воспитывать трудно, сложно и ответственно, – это круглосуточный труд, и мы стараемся управляться», – рассказала Светлана. «Секрет наш простой – семейная дружба, понимание», – добавил Александр. Многодетная семья вышла с предложением, касающимся льготного налога на транспорт. «Сейчас мощность машин выше. Можно ли как-то изменить, поднять показатель по объему двигателей? Тогда больше многодетных семей смогут воспользоваться льготой», – обратился глава большой семьи. Губернатор ответил, что это вопрос будет рассмотрен: «Уверен, что мы найдем решение».



Валерий и Светлана Захарьян, воспитывающие 20 детей, в том числе 17 – приемных, поблагодарили руководителя области за содействие и помощь по благоустройству общественных пространств Сызрани, которая благодаря поддержке жителей и решению Главы государства носит звание «Город трудовой доблести».



«У нас очень дружная и активная семья. И когда у нас в городе благоустроили набережную, у нас появилось место, куда можно прийти отдохнуть всей семьей. Хотим сказать вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо за то, что наша давняя мечта исполнилась, – обратилась Светлана. – Отдельное спасибо за ваше участие в судьбе деток, которые остались без попечения родителей, а также за новые меры поддержки детей, которые оказались очень своевременны».



«Спасибо вам за теплые и добрые слова», – ответил Дмитрий Азаров. Напомним, по его инициативе в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, созданы набережные. Сейчас идут работы по реконструкции набережной в Тольятти. «Мы обязательно продолжим эту работу», – добавил Губернатор и отметил, что в ближайшее время сызранцам необходимо выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести».



Многодетная семья Виталия и Татьяны Ефремовых из Клявлинского района пригласили Дмитрия Азарова принять участие в акции, которая посвящена Международному дню семьи: «Мы рады, что вы всегда поддерживаете инициативы многодетных семей, за что вам больше человеческое спасибо. Хотим вас пригласить принять участие в акции по посадке аллеи семьи Самарской области около стадиона «Солидарность Самара Арена», которая состоится 15 мая. Мы вам гарантируем хорошее настроение и веселую, дружную компанию многодетных семей».



«Предложение принимается. С удовольствием приму участие», – принял приглашение Губернатор и поручил организовать экскурсию по главному спортивному объекту региона, где сейчас идет активная подготовка к церемонии открытия XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».



Во время встречи звучали вопросы и предложения по предоставлению земельных участков для многодетных семей, доступности дополнительного образования для детей в малых селах, транспортной доступности удаленных территорий от райцентров и городов, по созданию современных модельных библиотек, общественных пространств и многие другие.



В завершении встречи Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на все сложности, в том числе связанные с несправедливыми санкциями в отношении России, все социальные обязательства по поддержке жителей региона, в том числе многодетных семей, будут выполнены в полном объеме. «Очень надеюсь, что многодетных семей станет больше, а государство будет оказывать постоянную помощь. Уверен, что меры поддержки будут только расширяться, – отметил Губернатор и поздравил многодетные семьи с наступающим праздником. – Спасибо, что вы есть на самарской земле».

Фото: правительство СО