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Для самарцев приоритетные факторы при выборе работы — зарплата, адекватное начальство и стабильность компании

1 августа 2022 11:52
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Для самарцев приоритетные факторы при выборе работы — зарплата, адекватное начальство и стабильность компании

Высокий уровень оплаты труда и стабильность компании — самые важные факторы при выборе работы, по мнению соискателей и работодателей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у работодателей и соискателей, что важнее всего при выборе работы. В опросе приняли участие представители работодателей и экономически активные самарцы.

Наиболее важным фактором при выборе работы соискатели называли высокий уровень оплаты труда (58%). На втором месте — адекватность начальства (37%), на третьем — стабильность компании (35%). Для 29% важны перспективы карьерного роста, для 26% — комфортная психологическая среда. 25% назвали важным фактором удобное расположение, 22% — перспективы личностного роста, 13% — интересные задачи. По данным SuperJob, для 11% самарцев важны гарантии сохранения жизненного баланса, для 10% — эффективность систем управления. 10% респондентов ждут предложения достойного компенсационного пакет, 8% — возможности обучаться за счет работодателя. 6% важен имидж компании, 4% — корпоративная культура.

Мужчины чаще женщин называли наиболее важным фактором при выборе работы высокий уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста, интересные задачи. Женщины — комфортную психологическую среду, месторасположение компании.

Перспективы карьерного и личностного роста, возможность обучения и адекватность начальства чаще всего важны респондентам до 24 лет, эффективность систем управления, баланс работы и личной жизни, комфортная атмосфера, удобство расположения — респондентам старше 45 лет.

Работодатели отлично осознают приоритетные для кандидатов факторы при выборе работы: среди наиболее важных они также упоминали заработную плату (72%) и стабильность компании (57%). Удобное месторасположение назвали 34%. Адекватность начальства и комфортную психологическую среду выбрали в качестве приоритетных по 23% представителей компаний.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали чаще называть в топ-3 наиболее важных факторов при выборе компании уровень заработной платы, стабильность и удобное расположение. Соискатели — интересные задачи и перспективы личностного роста.

Время проведения: 8—24 июля 2022 года

Теги: Опрос

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