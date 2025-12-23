Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
150
Жители Самары выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца

Аналитики Авито узнали, как жители Самары оценивают продавцов на платформе, что вызывает доверие, а что — настораживает перед покупкой. Оказалось, что 9 из 10 опрошенных проверяют продавца перед заключением сделки, и большинство смотрит на рейтинг и отзывы. Также для половины покупателей важно наличие у продавца значка о прохождении верификации — чаще других на этот фактор обращает внимание молодежь. 

Как формируется доверие

Большинство жителей Самары (79%) активно совершают покупки на Авито и внимательно изучают продавца и товар перед заключением сделки. Самым важным фактором доверия опрошенные называют реальные фотографии товара: на них ориентируются 67% покупателей. Более половины респондентов изучают отзывы (61%) продавца. Еще 54% обращают внимание на цену — она должна быть близкой к средней по рынку и без подозрительных скидок, а 51% — на рейтинг. 

Значки о прохождении верификации («Документы проверены» или «Реквизиты проверены») проверяют почти половина (47%) пользователей — они являются дополнительным подтверждением надежности продавца. Чаще всего на эту деталь обращают внимание молодые пользователи 18-24 лет. Реже — пользователи старшего возраста (34% среди опрошенных 45-54 лет). Сейчас верификацию на Авито можно пройти через Госуслуги, по паспорту или водительским правам, реквизитам компании, а также через ID-сервисы крупнейших банков — Сбер, Т-банк, Альфа-Банк, ВТБ, Точка. 

Что вызывает сомнения

Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 58% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (51%) и небольшое  количество отзывов (44%). Еще для трети (33%) пользователей важно наличие верификации. 

Когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей стоимости, большинство (53%) выберут того, у кого есть значок о прохождении верификации и выше рейтинг. При этом 67% готовы даже переплатить за сделку с продавцом, у которого есть такая отметка. Сейчас на Авито есть несколько типов верификаций. «Документы проверены» — значок для частных лиц, прошедших проверку по паспорту, правам, «Госуслугам» или банковским ID. Отметку «Реквизиты проверены» получает бизнес, подтвердивший данные по ИНН компании, T-Бизнес ID, СберБизнес ID или Альфа ID. 

 

Как покупатели проверяют продавца

 

Перед покупкой 9 из 10 пользователей проверяют продавца. Чаще всего респонденты смотрят на рейтинг и изучают отзывы — так делают 80% опрошенных. Почти половина (47%) смотрит на дату регистрации профиля, 44% проверяют, есть ли у него значок верификации, а 43% обращают внимание на то, как продавец отвечает в чате. 

 

Что касается общения, большинству важно, чтобы продавец был готов отправить дополнительные фото или видео товара (64%). Также 60% отметили вежливость и доброжелательность, 55% — четкие и информативные ответы. 44% важно отсутствие попыток вывести диалог за пределы платформы, а 28% — скорость ответов.
