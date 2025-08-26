Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе

26 августа 2025 17:59
226
С ведущими медицинскими экспертами региона.

В поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка с ведущими медицинскими экспертами региона по Большой Самарской Тропе. Мероприятие организовано для пациентов с хронической болезнью почек, сахарным диабетом, а также до и после трансплантации жизненно важных органов.

Инициатором встречи выступила Президент регионального отделения Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА" в Самарской области Елена Майорова.

Напоминаем, туристическая тропа, соединяющая Самару и Тольятти, общей протяженностью 200 км была создана в 2022 году в рамках проекта по развитию инфраструктуры оздоровительной ходьбы "Тропы здоровья" при поддержке Фонда Президентских грантов.

Участники прошли по туристическому маршруту, в ходе которого получили профессиональные советы от главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца, главного внештатного специалиста - эндокринолога министерства здравоохранения Самарской области Светланы Манцаговой и доцента госпитальной терапии СамГМУ Ларисы Рогозиной. Кроме того, специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики, координатор проекта "Большая Самарская тропа" Дмитрий Шипуля провёл эксклюзивный мастер-класс по технике «ходьба русских странников».

"Физическая активность - одна из главных составляющих здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения повышают иммунитет, улучшают кровоснабжение органов и тканей, уменьшают общий уровень холестерина, снижают риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза, возрастную потерю мышечной массы, увеличивает объем движений в суставах, эмоциональное напряжение и уменьшают депрессию. Также физическая активность является неотъемлемой частью снижения веса и поддержания нормальной массы тела. Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, преддиабетом, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю", - подчеркнула Светлана Манцагова.

Специалисты напоминают, организованная физическая активность практически не имеет противопоказаний и нужна абсолютно всем, включая людей старшего возраста, с избыточном весом и ограниченными возможностями здоровья.

"Для людей с хроническими заболеваниями физическая активность, в том числе пешие прогулки, является важным компонентом не только улучшения своего здоровья, но и инструментом управления своим психическим состоянием. Подобные мероприятия очень нужны, поскольку наряду с пользой от прогулки, предоставляют людям возможность получить ценные профессиональные и практические советы от ведущих экспертов отрасли здравоохранения, обменяться личным опытом и новыми знаниями с единомышленниками, еще раз вспомнить в каком замечательном месте мы живем. Думаю, такие походы за здоровьем будут продолжены", - отметил Александр Муравец.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025, 18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний. Здравоохранение
130
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.
26 августа 2025, 16:37
В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены... Здравоохранение
189
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
26 августа 2025, 14:17
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией. Здравоохранение
249
В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
214
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
263
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
222
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
459
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
720
Весь список