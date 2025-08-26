Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе

226

В поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка с ведущими медицинскими экспертами региона по Большой Самарской Тропе. Мероприятие организовано для пациентов с хронической болезнью почек, сахарным диабетом, а также до и после трансплантации жизненно важных органов.

Инициатором встречи выступила Президент регионального отделения Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА" в Самарской области Елена Майорова.

Напоминаем, туристическая тропа, соединяющая Самару и Тольятти, общей протяженностью 200 км была создана в 2022 году в рамках проекта по развитию инфраструктуры оздоровительной ходьбы "Тропы здоровья" при поддержке Фонда Президентских грантов.

Участники прошли по туристическому маршруту, в ходе которого получили профессиональные советы от главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца, главного внештатного специалиста - эндокринолога министерства здравоохранения Самарской области Светланы Манцаговой и доцента госпитальной терапии СамГМУ Ларисы Рогозиной. Кроме того, специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики, координатор проекта "Большая Самарская тропа" Дмитрий Шипуля провёл эксклюзивный мастер-класс по технике «ходьба русских странников».

"Физическая активность - одна из главных составляющих здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения повышают иммунитет, улучшают кровоснабжение органов и тканей, уменьшают общий уровень холестерина, снижают риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза, возрастную потерю мышечной массы, увеличивает объем движений в суставах, эмоциональное напряжение и уменьшают депрессию. Также физическая активность является неотъемлемой частью снижения веса и поддержания нормальной массы тела. Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, преддиабетом, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю", - подчеркнула Светлана Манцагова.

Специалисты напоминают, организованная физическая активность практически не имеет противопоказаний и нужна абсолютно всем, включая людей старшего возраста, с избыточном весом и ограниченными возможностями здоровья.

"Для людей с хроническими заболеваниями физическая активность, в том числе пешие прогулки, является важным компонентом не только улучшения своего здоровья, но и инструментом управления своим психическим состоянием. Подобные мероприятия очень нужны, поскольку наряду с пользой от прогулки, предоставляют людям возможность получить ценные профессиональные и практические советы от ведущих экспертов отрасли здравоохранения, обменяться личным опытом и новыми знаниями с единомышленниками, еще раз вспомнить в каком замечательном месте мы живем. Думаю, такие походы за здоровьем будут продолжены", - отметил Александр Муравец.

Фото: минздрав СО