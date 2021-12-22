Для каждого четвертого жителя Самары уходящий год запомнился строительством дорог и Фрунзенского моста

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Второй год пандемии: меньше праздников и мероприятий, больше внимания состоянию городской инфраструктуры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей крупных российских городов, в том числе и Самары, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

Самарцам год запомнился достойным завершением дорожно-строительного сезона: 23% отметили ремонт автодорог и строительство Самарского (Фрунзенского) моста. 21% горожан порадовало благоустройство городских скверов и открытие вертолетной площадки после реконструкции. Празднованием 435-летия со дня основания Самары запомнился уходящий год 19% горожан. Выборы в Госдуму назвали в качестве ключевого события 11% опрошенных. Крупная победа ФК «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России запомнилась 7%. Введение QR-кодов отметили 8% опрошенных, вакцинацию от коронавируса — 5%. Празднование Дня Победы назвали главным событием уходящего 2021 года 4% респондентов, Всероссийскую перепись населения — 2%.

