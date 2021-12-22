Для каждого четвертого жителя Самары уходящий год запомнился строительством дорог и Фрунзенского моста

Второй год пандемии: меньше праздников и мероприятий, больше внимания состоянию городской инфраструктуры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей крупных российских городов, в том числе и Самары, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.
Самарцам год запомнился достойным завершением дорожно-строительного сезона: 23% отметили ремонт автодорог и строительство Самарского (Фрунзенского) моста. 21% горожан порадовало благоустройство городских скверов и открытие вертолетной площадки после реконструкции. Празднованием 435-летия со дня основания Самары запомнился уходящий год 19% горожан. Выборы в Госдуму назвали в качестве ключевого события 11% опрошенных. Крупная победа ФК «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России запомнилась 7%. Введение QR-кодов отметили 8% опрошенных, вакцинацию от коронавируса — 5%. Празднование Дня Победы назвали главным событием уходящего 2021 года 4% респондентов, Всероссийскую перепись населения — 2%.
- Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Челябинск
- Время проведения: 1—18 декабря 2021 года
- Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет
- Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
- Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.
Чем еще запомнился 2021-й? В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.