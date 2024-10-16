для 82% россиян ремонт стал источником сильного стресса

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Ремонт — это не только финансовый вызов, но и серьезное испытание для психики. Для 82% россиян этот процесс стал источником сильного стресса, а каждый третий признался, что ссорился с близкими. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску специалистов «Профи», с которыми ознакомились «Известия» 16 октября.

Наиболее сложным, по мнению опрошенных, является контроль за подрядчиками (45%) и непредвиденные поломки или дефекты (38%). Участники исследования также указали на такие факторы, как превышение бюджета и несоответствие материалов заявленным характеристикам. Однако 15% респондентов смогли пройти ремонт без значительных эмоциональных потрясений, утверждая, что грамотно спланированный процесс помог им избежать стресса.

В ходе опроса 33% россиян заявили о том, что ремонт негативно сказался на их отношениях с близкими. Среди основных причин они указали стресс от непредвиденных расходов, задержки по срокам и постоянные споры относительно выбора материалов и подрядчиков.

Для большинства респондентов (67%) ремонт не привел к ухудшению семейных отношений. Многие опрошенные отмечали, что, несмотря на сложности, они смогли сохранить взаимопонимание, разделив ответственность за ключевые решения.

Также опрос показал, что 67% россиян столкнулись с превышением запланированного бюджета. В среднем итоговая сумма расходов была на 25% выше, чем планировалось изначально. Среди главных причин перерасходов участники называли увеличение цен на строительные материалы, ошибки в расчетах и необходимость исправления брака после работы подрядчиков.

Однако 33% респондентов смогли уложиться в рамки своего бюджета или даже потратили меньше, чем планировали. Это стало возможным благодаря тщательному планированию и выбору качественных материалов заранее.

«Ремонт — это серьезное испытание как для кошелька, так и для психики. Как показало исследование, стресс, вызванный этим процессом, испытывают 82% клиентов, а 67% из них сталкиваются с перерасходом бюджета. Контроль за подрядчиками и неожиданное появление дефектов во время ремонта остаются ключевыми источниками стресса. Тем не менее те, кто заранее планируют расходы и грамотно организуют работу, имеют все шансы минимизировать как финансовые, так и психологические риски», — заключил специалист по ремонту с сервиса «Профи»Алексей Никитин.