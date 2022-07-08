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День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается ежегодно 8 июля. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru собрали топ-5 фактов о семьях и традициях работников Самарской области.

Факт №1. Семья – это секрет

Больше половины респондентов (57%) заявили, что стараются не раскрывать коллегам на работе информацию о личной жизни и семье. Причем женщины-респонденты чаще мужчин укрывают такую информацию о себе (60% против 54%). Меньше всего о своей личной жизни распространяются на работе представители сферы транспорта, продаж и строители. Чаще всего говорят о семейных делах маркетологи.

Факт №2. Семья – один из ключевых факторов затрат работников Самарской области

В топ ключевых затрат работников Самарской области входят основные составляющие семейной жизни: еда (50%), жилье (28%), «коммуналка» (31%), дети (13%), отдых (7%). При этом респонденты могли указывать индивидуальные ответы и достаточно часто встречался ответ «алименты», куда может уходить львиная доля дохода.

Факт №3. Семья помогает в сложных обстоятельствах

Поддержка со стороны членов семьи – один из ключевых помогающих факторов в случае финансовой нестабильности. Родственники помогают финансово 29% работников Самарской области. Причем женщины-респонденты получают такую помощь чаще, чем мужчин (43% простив 23%).

Факт №4. Предпочтительный отдых от работы – в семейном кругу

Соискатели массово выбирают отдых, связанный с домом, семьей, детьми и родственниками. Так, 31% планируют этим летом отдыхать на даче, еще 29% будут вместе с родственниками заниматься бытовыми делами (ремонт и т. п.), 30% пойдут в походы или поедут на пикники, 14% хотят поехать в отпуск заграницу.

Факт №5. Семья – приоритет на год вперёд

Для 65% работников Самарской области именно семья является приоритетом на ближайшее время. То есть именно своим родным и близким люди планируют уделять больше всего внимания и времени. На втором месте – работа (55%), на третьем – саморазвитие (45%).

Фото: pxhere.com