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Длинный отпуск на 23 февраля в этом году россиянам не нужен

21 февраля 2022 10:47
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Длинный отпуск на 23 февраля в этом году россиянам не нужен

Женщины чаще считают, что 23 февраля можно поздравлять всех мужчин, независимо от того, служили ли они в армии.

45% россиян считают 23 февраля профессиональным праздником всех военных, бывших и нынешних. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для 13% респондентов этот день — лишь еще один выходной в календаре.

Женщины чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин (41% против 32% среди представителей сильного пола). Мужчины же чаще говорили, что 23 февраля является просто дополнительным выходным (16 и 10% соответственно).

По сравнению с прошлым годом, россияне чуть реже называют 23 февраля профессиональным праздников военных: 50% в 2021 году и 45% сейчас. О том, что это просто дополнительный выходной, напротив, стали говорить чуть чаще: 13% сегодня и 10% год назад.

Впрочем, продлять отдых на 23 февраля отпусками и отгулами в этом году хотят лишь 6% россиян. Чаще всего такими планами делились россияне моложе 34 лет (10%). Год назад респондентов, планирующих длинный отпуск на 23 февраля, было больше (8%): тогда на День защитника Отечества благодаря переносу праздничных дней выпало три выходных подряд.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 381
Время проведения: 9—17 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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