В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 

9 сентября 2025 19:24
92
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, к.м.н. Маргарита Королева рассказала о пользе тыквы для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» во вторник, 9 сентября, эксперт отметила, что индивидуальная непереносимость тыквы встречается крайне редко, однако питаться только этим продуктом нельзя, так как рацион должен быть разнообразным. Она добавила, что тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.

По ее словам, семечки тыквы содержат эстроген, положительно влияющий как на мужской, так и на женский гормональный фон. Кроме того, в тыкве есть сахар, поэтому десерты из нее могут стать хорошей альтернативой сладкому: они насыщают рецепторы и дают организму чувство удовлетворения. Королева пояснила, что жирорастворимые витамины, накапливаясь в печени, поддерживают в холодное время года работоспособность, энергию и иммунитет.

 

Фото:  pxhere.com

Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
09 сентября 2025, 15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества. Здравоохранение
166
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
09 сентября 2025, 15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.  Здравоохранение
217
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.
08 сентября 2025, 21:43
Врач назвала продукты для осеннего рациона
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание. Общество
387
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
