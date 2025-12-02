Диетолог рассказал, как правильно пить кофе, чтобы не причинить вред своему организму

Диетолог Антон Поляков рассказал, как правильно пить кофе, чтобы получить максимальную пользу и не причинить вред своему организму, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru специалист отметил, что кофе стоит пить только утром, и подчеркнул: чтобы напиток приносил пользу, важно ограничивать и время, и количество. Он пояснил, что оптимально употреблять одну чашку в день, а две допустимы только при хорошем метаболизме кофеина. Специалист добавил, что после кофе обязательно нужно выпивать воду, поскольку напиток обезвоживает организм и нарушает водный баланс.

После 22 лет натуральное молоко усваивается плохо, поэтому взрослым лучше отказаться от латте, капучино и других напитков на обычном молоке. Он посоветовал заменять его растительными аналогами, если человек не хочет отказываться от привычного вкуса.

Говоря о качестве кофе, эксперт подчеркнул, что растворимые варианты лучше исключить, назвав их вредными, и рекомендовал выбирать натуральный свежемолотый кофе. Людям с гипертонией или серьезными заболеваниями печени он советует воздержаться от напитка вовсе.

Поляков заметил, что самый полезный способ приготовления — простой черный кофе, сваренный в турке без добавок.