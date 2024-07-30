Дерматолог дала советы по защите от комаров

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Как защититься от нападения насекомых и спастись от последующего зуда, 28 июля «Известиям» рассказала дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

По ее словам, защититься от комаров могут помочь фумигаторы.

«Важно помнить, что включать фумигатор на ночь можно только при открытых нараспашку окнах. Если комната не проветривается, фумигатор достаточно включить на полчаса или час незадолго до сна. При закрытых окнах концентрация инсектицида к концу ночи может превысить безопасные для человека пределы», — предупредила врач.

На открытом воздухе нередко применяют спирали, которые нужно поджигать для отпугивания комаров. На пикнике или в походе может помочь костровый дым — насекомые его не переносят. Если добавить в костер шишки, сосновые или можжевеловые веточки, то сидеть вокруг него станет только приятнее: и дым будет ароматным, и комары отлетят подальше, отметила Филёва.

Отправляясь на прогулку в лес, многие защищаются от комаров репеллентами в виде спреев или мазей.

«Применять репелленты необходимо строго по инструкции», — напоминает эксперт.

Кроме того, она обратила внимание, что большинство репеллентов не рекомендуется наносить на кожу детей до пяти лет. Средства, которые безопасны для детей, обычно снабжаются специальной пометкой

Также от комаров помогут народные самодельные средства.

«Кровососущих хорошо отпугивают эфирные масла. Практически любое масло — эвкалипта, лаванды, можжевельника, апельсина, мяты — можно нанести на салфетки и разложить их по карманам, либо нанести пару капель на одежду. Если масел под рукой нет, но есть пряности, можно соорудить самодельный спрей: залить стаканом кипятка ванилин или щепотку гвоздики, настоять, остудить и добавить в жидкость немного спирта. Такой состав можно наносить на одежду и кожу и обновлять бесконечное количество раз — при отсутствии аллергии на составляющие он абсолютно безвреден как для взрослых, так и для детей», — рассказала врач.

Также, по ее словам, одежду можно заранее натереть дегтярным мылом. Его запах отпугнет комаров, а после мыло легко смоется. Открытые участки кожи с той же целью можно натереть базиликом или полынью.

«Если защитные средства всё же не спасли и кожа зудит от комариных укусов, важно ее не расчесывать. Место укуса можно охладить кусочком льда или холодной водой, а затем смазать специальной мазью. На природе можно поискать цветок календулы и растереть по коже лист, чтобы выделился сок: он хорошо снимает зуд», — добавила специалист.

Фото: pxhere.com