День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов

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Сотрудники регионального МЧС России продолжают проводить профориентационные мероприятия со студентами и выпускниками школ области.

Так, недавно, студенты четвертого курса сызранского политехнического колледжа побывали на Дне открытых дверей в 85-ой пожарно-спасательной части г. Сызрани.

Сотрудники пожарной охраны рассказали ребятам о разнообразии профессий в МЧС России, об особой ответственности и значимости службы.

Кроме этого, огнеборцы провели для четверокурсников экскурсию по пожарной части, показали им учебные классы, диспетчерскую, караульное помещение, комнату психологической разгрузки и, конечно, гараж со специальной аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением.

Гости остались под большим впечатлением от экскурсии. Возможно, кто-то из сегодняшних студентов решит в дальнейшем устроиться на службу в пожарную охрану, отдав предпочтение работе настоящих героев.