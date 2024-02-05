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ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек
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ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек

5 февраля 2024 16:09
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Самым ярким эпизодом зимнего праздника бесспорно стало ночное шоу «Лед и пламя».

В Тольятти завершился Чемпионат России по сноукайтингу и соревнование «Жигулёвское море» по сноукайтингу и вингу среди любителей. По традиции поддержали главную гонку страны по зимнему парусу в Тольятти – Министерство спорта Самарской области и ПАО «Куйбышевазот». 

Основной дисциплиной стала гонка курс-рейс, для которой характерны короткие дистанции на максимально высоких скоростях. В этом году погода была максимально благосклонна к соревнующимся и все четыре дня дул стабильный и комфортный для спортсменов ветер, а покрытие постоянно обновлялось снегопадами. По итогам четырех гоночных дней удалось провести 15 гонок у профессиональных спортсменов и семь - у любителей. Суммарно в соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов России. Самыми молодыми участниками стали 14-летние райдеры из Екатеринбурга   - Алена Гаращенко, Михаил Мешкой и Елисей Гибадуллин, а самым возрастным оказался 74-летний сноубордист из Оренбурга -  Геннадий Халявин. Своим участием они доказали, что кайтинг является универсальным видом спорта для которого нет ни возрастных ограничений, ни территориальных преград.

Победу на этих соревнованиях в бескомпромиссной борьбе смог завоевать действующий чемпион России - райдер из Мурманска  Никита Коданёв, выступавший на лыжах. Среди девушек лучшей стала Софья Никогосова из Санкт-Петербурга. Спортсмены, выступавшие на сноубордах, повторили призовой расклад прошлого года и золото снова забрали петербуржцы Никита Соколов и Валерия Гаращенко.

Среди любителей–лыжников лучшими оказались тольяттинец  Михаил Гуров и москвичка Анастасия Щукина. Другой местный спортсмен -  Серей Гайнуллин стал лучшим среди сноубордистов, а среди женщин в том же классе отличилась Алевтина Бушуева из Самары.

Также впервые на акватории Жигулевского моря прошли соревнования по вингу (крылья). Исключительное мастерство пользования необычным снарядом показал представитель Ленинградской области Денис Шари, среди женщин первой стала тольяттинка Лариса Ашурова.

Завершился Всероссийский чемпионат по парусному спорту двухдневным «ВьюгаФестом». Среди тольяттинцев новый фестиваль уже получил неофициальный статус зимнего Дня города. Новая набережная Автозаводского района 3 и 4 февраля стала территорией творчества и спорта. На фоне сказочных декораций проходили семейные забеги, костюмированные заезды на велосипедах, эстафеты от любителей скандинавской ходьбы и даже массовые обливания от «Моржей Тольятти». А многочисленные воздушные змеи в руках детей и взрослых напоминали о то, что все это продолжение больших всероссийских соревнований по сноукайтингу. На протяжении двух дней настроение гостей поддерживали бодрыми сетами диджеи со всей области. Периодически течение фестивальной жизни нарушало появление Снежной королевы со свитой и у каждого тольяттинца была возможность сделать впечатляющие фотоснимки. Но самым ярким эпизодом зимнего праздника бесспорно стало ночное шоу «Лед и пламя» с выступлением юных фигуристов на коньках и мотоспортсменов на подготовленных байках  и финальным файер-шоу и грандиозным фейерверком. Призы, подарки и памятные сувениры с символикой фестиваля от организаторов и партнеров остались приятным напоминанием о самых ярких выходных этой зимы.

Высоко оценил организацию и проведение Чемпионата и фестиваля глава г.о. Тольятти Николай Ренц

«Все сложилось очень гармонично. У нас уникальное место, и другого такого в России нет — Волга, горы, ледяная гладь. Места достаточно, чтобы разогнаться, но при этом его не настолько много, чтобы не было видно другой берег. И очень важно, что у нас есть люди, которые горят идеей организовать и провести такой яркий фестиваль, популяризовать эти виды спорта. Без энтузиазма, искры, настойчивости и требовательности организаторов это масштабное состязание не состоялось бы. Отдельная благодарность Евгении Котляровой за продвижение столь красочного и интересного вида спорта»,  -  отметил  глава города.

 

Фото предоставлено администрацией Тольятти

 

 

Теги: Мероприятия Тольятти

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