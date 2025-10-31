Я нашел ошибку
Главные новости:
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.
 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца
Суд назначил 300 тыс. рублей штрафа коллектору, который угрожал убийством директору предприятия в Оренбурге, если тот не погасит просроченную задолженность по кредиту одного из работников.
Первый в России приговор коллектору вынесен в Краснодаре
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»

31 октября 2025 16:51
167
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.

В преддверии Дня народного единства члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара», вызывающей чувство единения - гордости за народ, уважения к его труду и культуре. 

Выставочный проект на площади Куйбышева, приуроченный к 80-летию Победы, представляет собой хронику жизни нашего города на протяжении полувека. Он рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.

На репортажных кадрах оживают картины времен Великой Отечественной войны – военный парад 7 ноября 1941 года; запуск крупнейшей ГЭС, возведение Монумента Славы, открытие Куйбышевского метро.

«На выставке мы увидели фотоснимки исторических событий и встреч, Юрия Гагарина, единственную женщину-капитана Эльзу Меркулову, а также кадры из повседневной жизни тружеников, работающих в сфере авиационной, ракетно-космической промышленности, – говорит член Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра Сергей Гаршин. – Очень интересно было рассматривать мгновения культурной жизни города: кадры из спектаклей Драматического театра и Театра оперы и балета, выступления Волжского народного хора, жизнь людей, города и волжские пейзажи. Эта выставка укрепляет дух народного единства и чувство любви к Родине, уважение к многообразию культур и традиций, память о подвигах наших предков и стремление строить будущее вместе», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
31 октября 2025, 17:46
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением. Общество
132
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
31 октября 2025, 17:36
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов. Здравоохранение
116
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
31 октября 2025, 16:37
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе. Общество
149
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
197
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
395
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
442
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
395
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
807
Весь список