Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»

В преддверии Дня народного единства члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара», вызывающей чувство единения - гордости за народ, уважения к его труду и культуре.

Выставочный проект на площади Куйбышева, приуроченный к 80-летию Победы, представляет собой хронику жизни нашего города на протяжении полувека. Он рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.

На репортажных кадрах оживают картины времен Великой Отечественной войны – военный парад 7 ноября 1941 года; запуск крупнейшей ГЭС, возведение Монумента Славы, открытие Куйбышевского метро.

«На выставке мы увидели фотоснимки исторических событий и встреч, Юрия Гагарина, единственную женщину-капитана Эльзу Меркулову, а также кадры из повседневной жизни тружеников, работающих в сфере авиационной, ракетно-космической промышленности, – говорит член Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра Сергей Гаршин. – Очень интересно было рассматривать мгновения культурной жизни города: кадры из спектаклей Драматического театра и Театра оперы и балета, выступления Волжского народного хора, жизнь людей, города и волжские пейзажи. Эта выставка укрепляет дух народного единства и чувство любви к Родине, уважение к многообразию культур и традиций, память о подвигах наших предков и стремление строить будущее вместе», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области