Читатели тольяттинской модельной библиотеки "Конструктор детства" познакомились с народным промыслом – хохлома

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Узнали, где и когда появилась золотая хохлома и как её изготавливают, чем она отличается от других видов росписи.

Малыши превратились в настоящих мастеров по росписи посуды. А ещё потанцевали с ложками и поиграли все вместе в игры.Встречи проходят каждое первое и четвёртое воскресенье месяца в 11:00. Следующее занятие состоится 2 марта в 11:00, запись на сайте.

Занятия проходят в игровой форме с использованием фольклорных произведений.Модельная библиотека «Конструктор детства» – пространство для тех, кто любит читать, играть, мастерить и общаться. Более 3 тысяч новых книг, современное интерактивное оборудование, разнообразные клубы и студии, атмосфера творчества и открытий – библиотека нового поколения действительно впечатляет.

В этом году в регионе будут модернизированы еще 5 муниципальных библиотек в рамках нового национального проекта «Семья».

Фото: минкульт СО