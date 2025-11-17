Я нашел ошибку
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
«Чистое поколение – 2025»: полицейские региона проводят мероприятия с подрастающим поколением

17 ноября 2025 17:04
131
Провели встречи, направленные на предупреждение распространения наркомании среди молодёжи и недопущение вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.

На территории Самарской области, в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», полицейские проводят мероприятия с подрастающим поколением.

Так, в Новокуйбышевске, Жигулевске и Клявлинском районе сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели профилактические встречи, направленные на предупреждение распространения наркомании среди молодёжи и недопущение вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.

В ходе акций полицейские объяснили учащимся образовательных учреждений о негативных последствиях употребления наркотических средств - не только для физического и психического здоровья, но и для дальнейшей социальной адаптации, в том числе, возможностей трудоустройства.

Участникам бесед детально рассказали об ответственности - как административной, так и уголовной - за приобретение, хранение и сбыт запрещённых веществ.

В свою очередь, общественники сделали акцент на важности формирования у молодёжи устойчивых навыков здорового образа жизни и отметили, что только совместными усилиями возможно снизить риски вовлечения юношей и девушек в незаконный оборот наркотических средств и обеспечить их безопасное будущее.

В завершение мероприятий ребята поблагодарили организаторов за полезную информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

