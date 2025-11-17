«Чистое поколение – 2025»: полицейские региона проводят мероприятия с подрастающим поколением

131

На территории Самарской области, в рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», полицейские проводят мероприятия с подрастающим поколением.

Так, в Новокуйбышевске, Жигулевске и Клявлинском районе сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели профилактические встречи, направленные на предупреждение распространения наркомании среди молодёжи и недопущение вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.

В ходе акций полицейские объяснили учащимся образовательных учреждений о негативных последствиях употребления наркотических средств - не только для физического и психического здоровья, но и для дальнейшей социальной адаптации, в том числе, возможностей трудоустройства.

Участникам бесед детально рассказали об ответственности - как административной, так и уголовной - за приобретение, хранение и сбыт запрещённых веществ.

В свою очередь, общественники сделали акцент на важности формирования у молодёжи устойчивых навыков здорового образа жизни и отметили, что только совместными усилиями возможно снизить риски вовлечения юношей и девушек в незаконный оборот наркотических средств и обеспечить их безопасное будущее.

В завершение мероприятий ребята поблагодарили организаторов за полезную информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО