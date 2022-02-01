Численность профсоюзов в ковид снизилась до минимума

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Одно последствий пандемии коронавируса для рынка труда — сокращение численности профсоюзных организаций. По сравнению с доковидными временами число россиян, состоящих в профсоюзах, значительно сократилось. Все чаще звучат негативные оценки профсоюзной работы.



Каждый второй россиянин (49%) ничего не знает о деятельности профсоюзов в России. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а россияне до 34 лет — реже старшего поколения. Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают лишь 6% опрошенных, еще 17% — скорее положительные. Критически настроены 28%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 16% респондентов, полностью отрицательно — 12%.



Число негативных оценок деятельности профсоюзов растет с 2019 года: тогда отрицательно высказывались в целом 22% россиян, в 2020 — уже 24%. В то же время голосов в защиту профсоюзной работы по сравнению с доковидными временами стало меньше на 8%. «Где был профсоюз, когда людей вынуждали вакцинироваться, угрожая увольнением?» — комментируют опрошенные.



Однако несмотря на критику, 62% россиян убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, — это на 4 п.п. больше, чем 2 года назад. По мнению опрошенных, работники нередко нуждаются в защите своих интересов, причем пандемия только обнажила имеющиеся трудности. Такой позиции чаще придерживаются респонденты старше 45 лет (67%). В том, что в профсоюзах нет необходимости, уверены 12%.



Сегодня членами профсоюзов в России являются 5% экономически активных россиян, еще 39% были ими раньше. 56% никогда не состояли в профсоюзной организации.



66% россиян, в целом осведомленных о деятельности профсоюзов, признают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Столь категорично чаще высказываются мужчины (71%) и старшее поколение (69%). Еще 24% респондентов считают, что профсоюзы переживают кризис. Признаки подъема профсозного движения видит лишь 1 из 11 россиян (9%).



По сравнению с 2019 годом, число россиян, состоящих в профсоюзах, снизилось с 9 до 5%. Увеличилось количество тех, кто признает упадок профсоюзного движения (на 5 п.п. относительно 2020 года).



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3200 представителей экономически активного населения из всех округов страны.