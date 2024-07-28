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Четверть самарцев убеждены, что при поездках по России важно ознакомиться с местным языком

28 июля 2024 12:30
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Четверть самарцев убеждены, что при поездках по России важно ознакомиться с местным языком

Сервис Яндекс Путешествия провел опрос и выяснил, насколько сильно любители внутреннего туризма стремятся погрузиться в культуру новых для себя регионов России. 64% самарцев во время поездок всегда стараются взять местного гида, а 52% всегда обращают внимание на языки народов России в разных регионах.*

Согласно результатам опроса, более 71% респондентов из Самары выбирают путешествия в пределах России. Причем 42% из них посещают новые локации раз или два в течение года, еще 12% и то чаще — раз-два в несколько месяцев.

Абсолютное большинство респондентов хорошо осведомлены, что в ряде регионов помимо русского используют и национальные языки. Учитывая это, трети путешественников кажется, что знакомство с национальным языком региона тоже важно для хорошей поездки.

52% самарцев при путешествии по разным российских городам всегда обращают внимание на то, когда соотечественники используют один из этнических языков. Больше 30% самарцев признались, что среди местных региональных языков есть те, которые им очень нравятся. Чуть менее 11% сообщили, что даже активно интересовались изучением какого-то из языков народов России.

Самыми интересными языками, на которых говорят в разных регионах России, респондентам кажутся татарский (18%), алтайский (13%), чеченский (9%) и якутский (7%). Также, как показал опрос, каждый десятый респондент отметил, что для него привлекательным показался один из языков республики Дагестан. Еще самарцы часто обращают внимание на башкирский (6%) и осетинский (4%) языки.

57% опрошенных убеждены, что при поездке в незнакомый регион важно пообщаться с кем-то из коренных жителей, чтобы понять местные колориты. Еще около половины самарцев уверены, что в каждом регионе России лучше взять местного гида, чтобы глубже погрузиться в культуру, обычаи и традиции.

*Репрезентативный опрос проведен в июне 2024 года среди 1254 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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