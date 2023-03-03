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Четверть работников Поволжья выбрали профессию под влиянием кинематографа

3 марта 2023 09:27
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Четверть работников Поволжья выбрали профессию под влиянием кинематографа

Четверть работников Поволжья призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснилось в ходе опроса среди соискателей, который провели эксперты киноканала Cinema и hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Только 42% опрошенных жителей Приволжского федерального округа не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами. Еще 27% так или иначе сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино, а 24% считают, что влияние кинематографа было, но минимальное. Остальные затруднились ответить.

Жители Поволжья, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (77%), реже – сериалов (38%) и мультфильмов (15%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, – представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).

Достаточно сильно различаются кинокартины, повлиявшие на мужчин и на женщин:  так сильнее всего впечатлил женщин фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).

Чаще всего о влиянии лидеров рейтинга («Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит») говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR; среди кинохитов, также повлиявших на работников этой сферы, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. «Волк с Уолл-стрит» вдохновлял также работников сферы продаж, а вот работники сферы IT, интернет, телеком чаще всего называли фильмы «Игры разума» и «Железный человек».

Советское и российское кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).

Среди мультфильмов наиболее заметное влияние на выбор профессии оказали «Тайна третьей планеты» (25%) и «Рататуй» (24%).

Почти каждый четвертый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сказали, что получили смежную профессию.

Лишь 18% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, заявили, что показанное на экране совершенно не соответствует реальному положению дел, тогда как 57% согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности.

Теги: Опрос

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