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Чаще всего самарцы мечтают автоматизировать уборку, приготовление еды и мойку посуды

5 ноября 2023 11:13
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Чаще всего самарцы мечтают автоматизировать уборку, приготовление еды и мойку посуды

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие домашние обязанности россияне хотели бы передать технике. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане.

Среди домашних дел, уже подвергшихся автоматизации в домах самарцев, — уборка, приготовление пищи и мытье посуды. Роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 16% опрошенных, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины. Мы намеренно исключили из перечня домашних обязанностей, нуждающихся в автоматизации, стирку, т.к. стиральные машинки есть у подавляющего большинства горожан и уже не воспринимаются в контексте автоматизации, настолько они стали привычны.

Между тем, топ-3 уже автоматизированных обязанностей по дому, является и топ-3 домашних дел, которые респонденты только мечтают поручить технике. Так, отказаться от уборки вручную хотели бы 26% самарцев. 9% респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, 8% — мытье посуды. По 2% хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов. Среди других домашних дел, которые горожане хотели бы автоматизировать, — открывание и запирание замков, въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передача показаний счетчиков, открывание и закрывание штор, регулирование температуры в помещении.

21% не готовы передать домашние обязанности технике. 7% мечтают автоматизировать все свои домашние обязанности.

Женщины чаще мужчин мечтают, чтобы уборка и приготовление еды дома были автоматизированы. Мужчины чаще готовы скинуть на роботов все свои домашние дела.

Время проведения: 24—30 октября 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Теги: Опрос

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