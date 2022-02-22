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Чаще всего на 23 февраля россиянки дарят подарки мужьям и сыновьям

22 февраля 2022 11:33
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Чаще всего на 23 февраля россиянки дарят подарки мужьям и сыновьям

На подарки ко Дню защитника Отечества россияне потратят примерно столько же, сколько и в прошлом году, причем мужчины — больше женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Подарить подарок мужу на День защитника Отечества намерены 27% женщин, сыновьям — 18%, отцу — 9%. Сюрпризы для родных и близких готовят 8% россиянок, для любимого человека — 7%, для братьев — 6%.

Мужчины чаще всего готовят подарки на 23 февраля отцам (8%) и сыновьям (5%). Порадуют родных и близких 4% представителей сильного пола, друзей — 3%, братьев и себя любимых — по 2%.

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2700 руб. — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Среднестатистический мужской бюджет на подарки больше, чем женский (3300 против 2400 руб. соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. собираются потратить на подарки в среднем 3600 рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. — 2200 руб.

Среди жителей мегаполисов бюджет на подарки к 23 февраля выше всего в Москве и Красноярске (3700 и 3600 руб. соответственно). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре планируют уложиться в 3500 руб. В Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — в 3000 руб. Самый скромный бюджет на подарки — в Омске: на 23 февраля среднестатистический житель города планирует потратить 2400 руб.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 368
  • Время проведения: 9—18 февраля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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