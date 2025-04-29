C 30 апреля пустят пригородные речные маршруты до Зольного и Гавриловой поляны

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Расписание появилось на сайте речного пассажирского предприятия. В среду, 30 апреля, пустят пригородные речные маршруты еще по двум направлениям. Теперь самарцы смогут добраться по Волге на теплоходе до Зольного и Гавриловой поляны.

Так, из Самары до Зольного с остановками на пристанях "Поляна им. Фрунзе", "Ширяево", "Богатырь" и "Солнечная Поляна" назначаются ежедневные рейсы в 8:30 и 18:30, а обратно до речного вокзала - в 5:00 (ежедневно) и в 14:00 (с пятницы по воскресенье).

До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день - в 7:45, 15:00 и 19:30. Обратно "омик" поплывет в 5:30, 10:05 и 17:20. Время в пути - 2 часа 15 минут. Остановки по пути - "Осипенко", "Поляна им. Фрунзе" и "Подгоры".

Перед поездкой самарцам рекомендуют проверить расписание, сообщает sovainfo.ru.