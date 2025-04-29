Я нашел ошибку
Главные новости:
До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день.
C 30 апреля пустят пригородные речные маршруты до Зольного и Гавриловой поляны
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00.
В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

C 30 апреля пустят пригородные речные маршруты до Зольного и Гавриловой поляны

29 апреля 2025 21:18
46
До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день.

Расписание появилось на сайте речного пассажирского предприятия. В среду, 30 апреля, пустят пригородные речные маршруты еще по двум направлениям. Теперь самарцы смогут добраться по Волге на теплоходе до Зольного и Гавриловой поляны.

Так, из Самары до Зольного с остановками на пристанях "Поляна им. Фрунзе", "Ширяево", "Богатырь" и "Солнечная Поляна" назначаются ежедневные рейсы в 8:30 и 18:30, а обратно до речного вокзала - в 5:00 (ежедневно) и в 14:00 (с пятницы по воскресенье).

До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день - в 7:45, 15:00 и 19:30. Обратно "омик" поплывет в 5:30, 10:05 и 17:20. Время в пути - 2 часа 15 минут. Остановки по пути - "Осипенко", "Поляна им. Фрунзе" и "Подгоры".

Перед поездкой самарцам рекомендуют проверить расписание, сообщает sovainfo.ru.

Теги: Волга Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Состояние ледового покрытия на маршруте сегодня проверил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.
08 января 2025, 16:29
С 9 января начинаются пассажирские перевозки по маршруту Самара – Рождествено судами на воздушных подушках
Состояние ледового покрытия на маршруте сегодня проверил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. Общество
1803
На борту  находились четыре человека.
10 октября 2024, 17:57
На Волге около монумента «Ладья» перевернулось парусное судно
На борту  находились четыре человека. Происшествия
1672
27 августа 2024, 14:16
Полная программа фестиваля ВолгаФест 2024
Из года в год в рамках фестиваля органично сочетаются различные инструменты: современное искусство, дизайн, архитектура, музыка, мода, образовательные проекты. Общество
1765
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
276
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
230
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
366
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
368
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1073
Весь список