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Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Самары

29 апреля 2024 12:15
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Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Самары

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины и мужчины из города.

Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтают 20% жительниц Самары. «Мужчины конкретны и чаще методично выполняют свою работу в установленный срок, держат слово, более компетентны, меньше интриг в коллективе»; «У них другое отношение к работе и они меньше расположены к общению. Разговоры во время работы мешают», — комментируют женщины. Впрочем, каждая вторая против идеи работать в окружении одних мужчин: «Интереснее работать в смешанном коллективе»; «А поговорить за жизнь с кем тогда».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе (17% опрошенных): «Прелестно оказаться в центре внимания женщин!»; «Люблю женщин»; «Только 8 Марта я в отпуске!». 6 из 10 против: «Я домостроевец. Женщины годны варить борщи и воспитывать детей».

Быть единственным представителем своего пола в коллективе чаще хотят незамужние женщины и холостые мужчины. Больше всего подобная идея нравится женщинам 35—44 лет и мужчинам до 34 лет.

Время проведения: 19—24 апреля 2024 года

Теги: Опрос

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