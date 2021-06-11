Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание

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В четверг, 10 июня, во время своей рабочей поездки в Большеглушицкий район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл большое совещание, на котором вместе с руководством и активными жителями обсудил ключевые вопросы и направления развития муниципалитета.

Глава региона отметил, что долгосрочная стратегия лидерства вместе с жителями была разработана в 2018 году, и сегодня требует корректировки: «Время идёт, жизнь меняется. Прошлый год показал, насколько масштабными могут быть изменения, в том числе, связанные с такими вызовами, с которыми столкнулось всё человечество. И теперь ряд вопросов, направлений развития видятся более актуальными, чем 3 года назад».

Серьёзным подспорьем в решении актуальных проблем являются национальные проекты, которые на протяжении трёх лет успешно реализуются в Самарской области. «Национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, дают уникальный шанс многое сделать по обустройству родной земли. На территории Самарской области появляются в небывалых ранее количествах и детские сады, и школы, и лечебные учреждения, происходит оснащение парка автомобилей во всех отраслях и здесь систему здравоохранения можно отметить в первую очередь», – обратил внимание участников совещания Губернатор.

Большое значение для развития всего региона имеют проекты, реализуемые в муниципалитетах, в том числе в Большеглушицком районе. «Здесь есть крупные проекты, которые, я уверен, будут способствовать улучшению качества жизни людей на селе, создавать дополнительные условия для сохранения здоровья, самореализации, повышения уровня образования», – отметил Губернатор.

Об основных направлениях стратегии развития района рассказал его Глава Валерий Анцинов. Он остановился на результатах работы и ключевых задачах, которые необходимо выполнить в ближайшей перспективе.

Безусловно, ведущую роль в экономике района занимает сельское хозяйство. В муниципалитете 19 предприятий, а также 97 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 2 сельхозкооператива.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по итогам прошлого сезона составил 160 тысяч тонн при средней урожайности 21,9 центнеров с одного гектара. Кроме того, в районе собрали более 76 тысяч тонн подсолнечника.

«По итогам 2020 года валовое производство сельхозпродукции района в стоимостном выражении в действующих ценах составило 4,8 миллиардов рублей, что выше уровня 2019 года на 1,7%», – отметил Валерий Анцинов.

Что касается реализации нацпроектов, то по некоторым направлениям он сообщил о сложностях. В частности, пока есть потребность у лечебных учреждений в кадрах. Обеспеченность врачами, с учётом совместительства, составляет чуть более 81%. В Центральной районной больнице вакантны ставки анестезиолога-реаниматолога, отоларинголога, педиатра стационара, хирурга, врача общей практики.

«Нами проводится работа по привлечению медицинских кадров. В прошлом году прибыло 5 врачей – молодых специалистов, которые закончили обучение по целевому направлению, 6 медсестёр. Но в то же время убыло по различным причинам 7 сотрудников», – пояснил он. При этом было выдано 21 направление на целевое обучение в Самарский государственный медицинский университет, в 2020 году 5 человек – поступили. В текущем году обратилось уже 6 выпускников, желающих освоить профессию с помощью целевого обучения. По мнению руководителя муниципалитета, это позволит в течение четырёх лет закрыть кадровый дефицит.

В районе активно ведётся строительство социальной инфраструктуры. В прошлом году для жителей свои двери открыл культурно-оздоровительный центр с бассейном, тренажёрами, концертным залом, кабинетами хореографии и пения. А в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили 3 общественных пространства и 5 дворов. В этом году темпы и объёмы работ сохранятся. При этом за счёт собственного бюджета приведут в порядок территории в поселках Фрунзенский и Южный.

«Дмитрий Игоревич, обращаюсь к Вам с просьбой оказать содействие в изменении критериев, чтобы и малые населённые пункты с численностью жителей менее 1000 человек могли поучаствовать в таком важном проекте», – обратился Глава района. Губернатор посоветовал использовать существующие резервы уже сейчас: за счёт того, что территории в крупных сёлах подпадают под критерии федеральных программ, можно высвободить средства на разработку проектов благоустройства в малых сёлах. А механизмы финансирования есть – это, например, региональная губернаторская программа «СОдействие».

Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в прошлом году начаты работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции в райцентре. «Понимая, что для обеспечения жителей качественной питьевой водой, помимо реконструкции НФС, нужно произвести замену водопроводной сети, муниципалитетом готовится проектная документация по ремонту водопровода», – добавил Валерий Анцинов.

В Александровской школе по нацпроекту «Образование» в прошлом году открылись кабинеты цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В этом году продолжится совершенствование подобных центров в Южанской школе. Там организуют три лаборатории: физико-химическую, биологическую и технологическую. Будет продолжен ремонт Малоглушицкого образовательного учреждения.

Нацпроект «Культура» позволил в прошлом году капитально отремонтировать клуб в Александровке. В порядок приведено не только само здание, было закуплено современное световое и звуковое оборудование. Через год начнётся ремонт сельского дома культуры в Южном. Готовится сметная документация на проведение ремонтных работ зданий Фрунзенского, Новопавловского и Тамбовского ДК.

8 дорог удалось отремонтировать в прошлом году благодаря поддержке федерального и регионального бюджетов. Ещё 9 – в рамках муниципальной программы. В 2021 году запланированы работы по ремонту 3 автодорог протяженностью 2,6 км. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры. Кроме того, запланированы работы по ремонту щебёночных дорог в с. Константиновка и с. Малая Глушица.

В рамках региональной программы по поддержке инициатив населения «СОдействие» в 2020 году в районе реализовано 5 проектов. По результатам конкурсного отбора до конца текущего года планируется реализовать 11 проектов – это один из лучших результатов среди сельских районов.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году построено 3 спортивных площадки в сёлах Мокша, Константиновка и Большой Глушице. В этом году уже появилась одна новая площадка, до конца года организуют ещё две – в с. Большая Дергуновка и п. Кобзевка. В райцентре благоустроили парк Победы. Кроме того, обустроили 58 площадок накопления твёрдых коммунальных отходов.

Уже поданы новые заявки на участие в госпрограмме, в том числе, по строительству канализационных сетей в Большой Глушице. «В прошлом году мы не успели качественно подготовить проектно-сметную документацию для участия в конкурсе, поэтому пытаемся попасть в этом году. Мы просим вашей поддержки в решении данного вопроса», – обратился Валерий Анцинов к Губернатору.

«Все наши действия и решения направлены на повышение благосостояния наших жителей, на то, чтобы Большеглушицкая земля стала местом, где хочется жить и работать, воспитывать детей. Нашу миссию вижу в том, чтобы через развитие экономики повышать уровень жизни населения, развивать территориальную инфраструктуру, заботиться о гражданах, поощрять и стимулировать деловую и общественную активность», – завершил свой доклад Глава района.

Одна из задач, отражённых в стратегии развития муниципалитета – сохранение и приумножение историко-культурного наследия. Дмитрий Азаров поинтересовался о том, были ли определены точки притяжения туристов в район: «У нас в каждом районе есть интересные места для посещения – это и историческое наследие, памятники архитектуры, и природные ландшафты. Что планируете развивать в Большеглушицком районе»? В рамках этого направления, пояснил Валерий Анцинов, запланирован ремонт краеведческого музея.

«Думаю, здесь есть ещё над чем поработать. Здание музея, конечно, важно, но есть и историческое наследие, о котором, может быть забыли. И здесь действительно важно провести работу с краеведами», – обратил внимание руководства района Губернатор.

Кроме того, жители района отразили в стратегии вопрос строительства тротуаров и ремонта местных дорог. Дмитрий Азаров поручил посчитать общий километраж и проанализировать, какими темпами идут работы. «Надо понимать где работы будет делать район, а где «подставить плечо» сможет регион. Понимаю, что, если мы по 2 километра дорог ежегодно будем приводить в порядок, мы с задачей в ближайшие годы полностью не справимся», – отметил Глава региона.

Жительница районного центра обратилась к Губернатору с просьбой заменить асфальт на одной из центральных улиц – Луговой, которая ведёт к детскому саду и скоро «отметит 50 лет». Капитально дорога не ремонтировалась практически с момента её появления. Своими силами люди латали ямы асфальтовой крошкой, закупленной на собственные средства. «Мы писали письмо депутату Госдумы Александру Евсеевичу Хинштейну, писали письма в местную администрацию. Сначала нам обещали в прошлом году сделать ремонт, потом опять перенесли из-за отсутствия средств. А нам хочется, чтобы мы жили в комфортных условиях», – рассказали инициативные жители.

Дмитрий Азаров отметил, что депутат федерального парламента этот вопрос поднимал: «Александр Евсеевич ваш наказ со мной лично обсуждал. И я вам могу сказать, что в этом году с задачей по ремонту дороги справимся».

Во время обсуждения направлений развития района жители подняли вопрос по теме здравоохранения. Ранее приказом областного минздрава были созданы межмуниципальные медцентры. Ближайший – в городской больнице Новокуйбышевска, и при необходимости пациентов из района направляют туда. Добираться жителям муниципалитета неудобно, требуется несколько пересадок. «Система оказания медпомощи трёхуровневая, и предполагает транспортировку пациентов, нуждающихся в помощи, в межмуниципальные медицинские центры. Узнав о проблеме, с министерством транспорта региона мы приступили к разработке специального маршрута. И помимо этого работаем над пересмотром маршрутизации пациентов и рассматриваем вариант доставки людей не в Новокуйбышевск, а в Самару», – обозначил решение проблемы руководитель областного минздрава Армен Бенян.

Один из вопросов – газификация удалённых посёлков. Напомним, задачу обеспечить подвод газа до участков в своём Послании обозначил Президент страны. Губернатор поручил региональному минжкх разобраться в каждой ситуации и прорезервировать потребности газификации в целом по региону, чтобы направить заявку на федеральный уровень.

В завершении встречи Дмитрий Азаров отметил, что по всем стратегическим для жителей района направлениям нужно провести оцифровку – чтобы понимать к чему стремиться, каких результатов нужно достичь. «Стратегия лидерства – это живой документ, руководство к действию, а значит, это должно находить отражение во всех муниципальных программах, во всех заявках, которые вы направляете по мерам поддержки. Если это стратегическая цель, она приоритетна. Здесь нужно определиться и ещё раз провести ревизию», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что успехи района – это заслуга всех активных и инициативных жителей, которые участвуют в решении проблемных вопросов. При этом, ещё многое предстоит сделать для комфортной жизни в каждом селе. «Совместные планы, которые мы наметили, безусловно, будут продвигать нас к этой цели. Предлагаю ещё раз вместе с жителями проанализировать, что удалось, а что нет, на правильном ли мы пути находимся по реализации стратегии социально-экономического развития Большеглушицкого района. Ведь это составляющая часть стратегии лидерства Самарской области», – резюмировал Губернатор.

Фото: Департамент информационной политики