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Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы

26 марта 2025 13:11
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Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы

Более 72% жителей Самары отметили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда. В случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Такими данными поделился Яндекс Маркет и исследовательская компания ОнИн после опроса более 1 000 самарцев. 

Две трети респондентов (65%) за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн. Такую же тенденцию 80% опрошенных замечают в своем окружении. В 8 из 10 случаев самарцы для таких покупок выбирают интернет-шопинг: 23% идут в онлайн за любой одеждой или обувью, еще 60% за определенными моделями. Из площадок чаще всего выбирают маркетплейсы, так ответили 78% респондентов. Кроме того, больше четверти опрошенных подписываются на понравившиеся магазины там, чтобы следить за обновлениями. 

В основном самарцы заказывают повседневную (54%) и домашнюю (47%) одежду, аксессуары (47%) и обувь (37%). При выборе вещей онлайн они ориентируются на опыт других: читают мнение о товаре в отзывах (68%) и смотрят фотографии от предыдущих покупателей (60%). После этого сверяются с размерной сеткой (48%), а каждый десятый — изучает бренд. Это компенсирует отсутствие возможности примерить и потрогать товар, как в офлайн-магазине.

«В онлайн-среде, где компании соседствует с множеством конкурентов, особенно важно работать с узнаваемостью бренда и лояльностью клиентов. В фэшн-сегменте это еще более актуально, так как возвращаемость покупателей играет ключевую роль успеха такого бизнеса. В подобных условиях важно искать инструменты, которые будут транслировать определенный образ бренда и впоследствии аккумулировать нужную аудиторию вокруг него. В настоящий момент это кастомизированные витрины на маркетплейсах, страницы в социальных сетях и сайты. С их помощью можно транслировать аудитории фирменный стиль бренда и показывать дополнительную ценность продукта через его преимущества», — Артем Лукичев, арт-директор CreativePeople.

Среди тех, кто обычно выбирает офлайн-шоппинг для покупки одежды и обуви, большинство (70%) предпочтут купить вещь онлайн в некоторых случаях. Например, если в физическом магазине нет нужного товара (71%) или купить товар в интернете посоветовали близкие (29%).

Покупатели ценят онлайн-шоппинг за возможность сделать заказ, не выходя из дома, и забрать его в удобное время (64%). Также отмечают удобный каталог, с помощью которого можно легко купить сопутствующие товары (48%). 

Теги: Опрос

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