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Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни

14 ноября 2024 09:46
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Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни

В 7 из 10 компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не производятся. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

В Минтруде сообщили, что максимальный размер выплаты по больничному за один день в следующем году увеличат до 5,7 тысяч (сейчас он составляет 4 тысячи). В 7 из 10 компаний в Самаре доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются.

До среднего заработка доплачивают в 7% компаний, еще по 2% предприятий — до оклада или до фактического заработка.

В 1 из 10 компаний решение о дополнительных выплатах принимается в индивидуальном порядке.

65% работающих заявляют, что ходят на работу, будучи больными. Для горожан в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше. Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, кто зарабатывает меньше (79% зарабатывающих до 50 тыс. руб. против 58% опрошенных с доходом более 100 тыс. руб.). Судя по комментариям, респонденты с зарплатой выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности на время болезни работать из дома, потому что брать больничный лист им невыгодно.
 

Время проведения: 2—13 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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