Большинство зумеров-самарцев готовы покупать украшения по низкой цене

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Зумеры выбирают украшения в зависимости от образа бренда, миллениалы основываются на рекламных кампаниях, а самарцы поколения Х доверяют только своим предпочтениям, показало исследование SOKOLOV среди самарцев разных поколений.

Самое важное для зумеров при выборе бренда украшений оказалось позиционирование компании (65% мужчин и 37% девушек), а также отношение к клиенту (19% девушек и 14% мужчин). Только 8% респондентов и 6% респонденток волнует уровень популярности бренда.

А вот среди миллениалов наиболее важными оказались иные факторы: 22% обращают внимание на рекламные кампании, а 20% смотрят на амбассадоров бренда. Самарцы поколения Х же вовсе выбирают украшения, не обращая внимания на саму компанию, основываясь только на личных предпочтениях (32% женщин и 36% мужчин).

Также оказалось, что сильное влияние на выбор украшений для зумеров оказывают социальные сети: 43% девушек купили бы украшение, рекламируемое инфлюенсером в сети. Также половина мужчин поступят аналогично, а еще 23% — если блогер является экспертом в ювелирных украшениях.

Примерно такая же ситуация и среди миллениалов: 53% женщин и 45% мужчин готовы купить украшение по рекомендации инфлюенсера. А вот поколению Х социальные сети откликаются меньше всех — только 26% респондентов готовы последовать советам блогера при покупке.

Что касается стиля, то самарцы всех поколений не любят слишком яркие украшения: 95% зумеров, 46% миллениалов и 29% людей поколения Х. Также каждый десятый самарец моложе 27 лет не наденет изделие, которое считает антитрендом. 9% молодежи не выбирают изделия с камнями или другими вставками, среди миллениалов таких практически треть (28%). Еще 9% зумеров не любят слишком дорогие украшения, а вот 9% самарцев от 44 до 59 лет, наоборот, слишком дешевые.

Немаловажным для выбора фактором является и стоимость. Большинство молодых самарцев (82%) готовы купить изделие по низкой цене: для 46% респондентов важен в первую очередь внешний вид украшения, для 29% — хорошее качество, а для 9% — какой посыл оно несет. Почти половина молодых людей (47%) заявили, что не купят украшения по стоимости ниже 500 рублей.

Чем старше поколение, тем больше респондентов обращают внимание на качество изделия у недорогих украшений: среди миллениалов таких 54%, а среди поколения Х — 68%. Мнение, что хорошее качество не может быть у изделия с низкой ценой, чаще распространено среди людей среднего возраста (30%). Интересно, почти трети (27%) мужчин от 44 до 59 лет важно знать, что на них дорогое украшение, поэтому они не приобретут изделие по низкой цене.