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Эксперты дейтинг-сервиса Mamba провели опрос* и выяснили, что большинство самарцев считает ресторан или парк самой удачной локацией для первого свидания, а вечер выходного дня — наиболее подходящим временем.



Идеальное место для свидания

Большинство самарцев уверены в том, что успех первого свидания сильно зависит от его локации. Так, 77% женщин и 72% мужчин отмечают, что место может скрасить романтическую обстановку или, напротив, все испортить. Дамы мечтают об уютном ресторане или кафе — такой вариант нравится 75% опрошенных. А мужчины предпочитают что-то более активное: 60% выбирают прогулку по городу или парку. Такой формат нравится и женщинам — его поддержали 61% участниц опроса.



Интересный факт: каждый третий мужчина не прочь пригласить девушку к себе домой уже на первое свидание. При этом лишь 6% женщин готовы на такой смелый шаг. Дамы предпочитают проводить первые встречи «на нейтральной территории».

А как насчет развлечений? Треть женщин с удовольствием пошли бы на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант — его выбирают около четверти опрошенных обоих полов. Анти-лидерами стали концерты и фестивали — их выбрали всего 4% мужчин и 7% женщин.



Лучшее время для встречи



Каждый второй считает, что идеальный день для первого свидания — это выходной: так ответили 54% мужчин и 49% женщин. На втором месте пятница: ее выбрали 26% женщин и 20% мужчин. А вот понедельник для свиданий не рассматривает почти никто. Время суток тоже имеет значение: почти 70% опрошенных выбирают вечер, а около четверти предпочитают день. Но утренние свидания не вдохновляют практически никого.



Оптимальный бюджет

Опрос показал, что мужчины и женщины планируют примерно одинаковый бюджет для первого свидания: около 30% готовы потратить 2-4 тысячи рублей. Чуть больше 20% рассчитывают уложиться в 1-2 тысячи, а 16-17% могут позволить себе потратить 4-8 тысяч. Роскошное свидание за 10+ тысяч планируют только 7-8% опрошенных. Правда, женщины часто включают в эту сумму расходы на свой образ — наряд, прическу и макияж.

Совместный выбор — залог успеха



Больше половины мужчин (52%) предпочитают спонтанность на первом свидании, но женщинам больше по душе другой подход: 38% убеждены в том, что нужно иметь четкий сценарий, а также план «Б» в запасе. Чтобы свидание прошло успешно, большинство самарцев старается выбирать локацию для первого свидания вместе. Однако 21% мужчин привыкли самостоятельно принимать это решение, и 13% женщин такой расклад устраивает.



Примечательно, что абсолютное большинство женщин все еще считает, что на свидание должен приглашать именно мужчина (86%). А вот мнение мужчин разделилось: 49% по умолчанию берут эту ответственность на себя, а 44% уверены, что приглашать должен тот, кто больше заинтересован во встрече.

Сценарий идеального свидания

Выходит, что идеальное свидание по-русски должно начинаться с инициативы от мужчины. Место встречи будет выбрано вместе, и, скорее всего, это будет ресторан или парк, если повезет с погодой. При этом мужчина предпочтет спонтанность, а у женщины будет четкий сценарий, включая запасной вариант. Свидание мечты левше всего пройдет в вечер выходного дня, а оптимальной суммой будет чек от 2 000 до 4 000 рублей.

*В опросе Mamba приняли участие 3 640 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.