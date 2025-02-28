Большинство самарцев считают кредиты долговой ямой

34

Положительного мнения о кредитах чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

За последние 6 месяцев кредитами воспользовались 34% жителей Самары, причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин.



Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков горожане в возрасте от 35 до 45 лет (42% из них кредитовались в последние полгода).



63% опрошенных считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 13% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины. Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (25% против 7%).



Время проведения: 10—26 февраля 2025 года