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Большинство самарцев считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте

23 июня 2024 11:05
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Большинство самарцев считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (51%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 35% опрошенных, в евро — 20%.

После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый: сегодня 23% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше — американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Лучшей валютой для хранения сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль, 13% — доллар и только — 7% евро. Причем горожане до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше — рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.
 

Время проведения: 12—17 июня 2024 года

Теги: Опрос

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