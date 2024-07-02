Большинство самарцев предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
В самарском музее для детей пройдет мастер-класс «Самарские окна»
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
Самарские вузы упали в рейтинге университетов России
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Хворостянском районе утонул молодой человек
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
В Самаре пострадали автомобилистка и девочка-пассажир
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
1.55
EUR 93.96
1.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство самарцев предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

2 июля 2024 09:54
164
Большинство самарцев предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

Большинство как соискателей, так и рекрутеров предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и рекрутеры из города.

Большинство самарцев (53%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 23% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 10% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.

Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.

Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 15% согласны даже на «ты», а 54% — на «вы». Каждый третий горожанин старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (78%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

Время проведения: 15—28 июня 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
01 июля 2024, 14:10
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Согласно результатам опроса Авито Услуг, летом большинство россиян (59%) занимаются спортом на свежем воздухе. Спорт
389
В Самаре каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены
01 июля 2024, 13:10
В Самаре каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены
Жительницы города же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. Общество
274
В Самаре за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры
01 июля 2024, 10:04
В Самаре за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры
Большинство самарцев считает себя достойным повышения заработной платы. Общество
305
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
155
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
187
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
174
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
399
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
495
Весь список