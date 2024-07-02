Большинство самарцев предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

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Большинство как соискателей, так и рекрутеров предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и рекрутеры из города.

Большинство самарцев (53%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 23% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 10% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.



Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.



Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 15% согласны даже на «ты», а 54% — на «вы». Каждый третий горожанин старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.



Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (78%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.



Время проведения: 15—28 июня 2024 года