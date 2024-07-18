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Большинство самарцев не позволяет себе игнорировать звонки и сообщения от руководства вне рабочего времени

18 июля 2024 10:10
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Большинство самарцев не позволяет себе игнорировать звонки и сообщения от руководства вне рабочего времени

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 62% самарцев всегда отвечают на них, 25% горожан делают это не каждый раз, 6% не отвечают вовсе. Лишь 7% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

Респонденты старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удаленке: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (86%), экономисты (75%) и администраторы (74%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.


Время проведения: 1—16 июля 2024 года

Теги: Опрос

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