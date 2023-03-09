большинство россиян потратили на подарки к 23 Февраля и 8 Марта от 1 до 5 тыс. рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных.
Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только 1 из 4 самарцев 
Герман Греф отметил, что Сберу удается предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии или ухищрения не использовали злоумышленники.
Финансовый эффект от внедрения ИИ для Сбера в 2022 году достиг 235 млрд рублей
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем 10 марта в Самарской области ожидается усиление ветра
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.
Сокращен срок пребывания в регионе для 189 мигрантов
Грузинская оппозиция заявила о намерении продолжить протесты
"Сбер" запустил программу социальных кредитов для поддержки социально значимых проектов
"Сбер" запустил программу социальных кредитов для поддержки социально значимых проектов
Работы в Ленинском районе Самары: ряд домов временно отключат от водоснабжения
Работы в Ленинском районе Самары: ряд домов временно отключат от водоснабжения
В Самаре пообещали в течение недели разобраться с нехваткой персонала на маршрутах трамваев № 5 и 22
В Самаре пообещали в течение недели разобраться с нехваткой персонала на маршрутах трамваев № 5 и 22
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство россиян потратили на подарки к 23 Февраля и 8 Марта от 1 до 5 тыс. рублей

9 марта 2023 11:28
146
большинство россиян потратили на подарки к 23 Февраля и 8 Марта от 1 до 5 тыс. рублей

Как показал опрос СберСтрахования жизни, большинство россиян потратили на подарки к 23 Февраля и 8 Марта от 1 до 5 тыс. рублей. При этом лучшим презентом не только для других, но и для себя они считают деньги.

Около половины опрошенных россиян рассказали, что потратили на подарки ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню от 1 до 5 тыс. рублей.

Характерно то, что более дорогие подарки на сумму от 5 до 10 тыс. рублей чаще дарили на 8 марта (16% опрошенных), а на 23 февраля — от 10 до 50 тыс. рублей (15%).

Самые дорогие презенты — стоимостью свыше 50 тыс. рублей — в основном делали на Международный женский день (18% голосов), чем на 23 февраля (17%).

Лучим подарком на праздники россияне посчитали деньги. Их дарят и хотят получать сами в качестве презента почти половина опрошенных: 49% и 56% соответственно.

Среди любимых подарков россиян также техника — её выбрали 14% опрошенных, косметика и украшения — 8%, путешествия — 8%, сертификаты — 8%, книги или обучающие курсы — 5%.

Исследование проводилось в февраля-марте 2023 года. В нём приняли участие свыше 1,7 тыс. респондентов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Четверть жителей Самарской области заявили о дискриминации женщин на рынке труда
08 марта 2023, 12:06
Четверть жителей Самарской области заявили о дискриминации женщин на рынке труда
А вот среди мужчин предвзятое отношение к коллегам-женщинам замечают только 16%. Общество
470
В Самаре женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами
08 марта 2023, 10:30
В Самаре женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами
Но на первом месте по популярности — тюльпаны. Общество
453
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
07 марта 2023, 12:28
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в вопросах формирования накоплений оказались более аккуратными и осторожными: они вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают... Общество
384
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
93
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
173
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
550
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
2449
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
490
Весь список