146

Как показал опрос СберСтрахования жизни, большинство россиян потратили на подарки к 23 Февраля и 8 Марта от 1 до 5 тыс. рублей. При этом лучшим презентом не только для других, но и для себя они считают деньги.

Около половины опрошенных россиян рассказали, что потратили на подарки ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню от 1 до 5 тыс. рублей.

Характерно то, что более дорогие подарки на сумму от 5 до 10 тыс. рублей чаще дарили на 8 марта (16% опрошенных), а на 23 февраля — от 10 до 50 тыс. рублей (15%).

Самые дорогие презенты — стоимостью свыше 50 тыс. рублей — в основном делали на Международный женский день (18% голосов), чем на 23 февраля (17%).

Лучим подарком на праздники россияне посчитали деньги. Их дарят и хотят получать сами в качестве презента почти половина опрошенных: 49% и 56% соответственно.

Среди любимых подарков россиян также техника — её выбрали 14% опрошенных, косметика и украшения — 8%, путешествия — 8%, сертификаты — 8%, книги или обучающие курсы — 5%.

Исследование проводилось в февраля-марте 2023 года. В нём приняли участие свыше 1,7 тыс. респондентов.