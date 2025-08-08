Я нашел ошибку
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Большинство россиян не понимает, как управлять своими пенсионными накоплениями

8 августа 2025 11:57
126
большинство россиян не понимает, как управлять своими пенсионными накоплениями

Большинство россиян (77%) не разбирается в формировании своих пенсионных накоплений и не интересуется этой темой. По этой же причине они не замотивированы переводить "замороженные" пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) или совершать какие-либо активные действия. Такие результаты получили НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и Финансовый университет при Правительстве России, опросив 2000 респондентов по всей стране методом онлайн-анкетирования летом 2025 года.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в России в 2024 году. Она позволяет гражданам формировать дополнительные долгосрочные сбережения. Программа включает такие преимущества как господдержка, повышенный налоговый вычет, гибкую систему выплат. Как показали результаты исследования, большинство россиян (69%) знает или слышало о ПДС. Пол, состав семьи и наличие дохода не оказывают существенного влияния на уровень осведомлённости. Мужчины вступают в ПДС чуть реже, чем женщины. Авторы исследования отмечают, что участие россиян в программе долгосрочных сбережений растёт с возрастом. И это вполне закономерно.

Одним из преимуществ ПДС является возможность добровольного перевода в неё ранее сформированных «замороженных» пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Однако результаты опроса показывают, что осведомлённость о самой программе не приводит к активному использованию её инструментов. У россиян отсутствует ясное представление о целях и выгодах перевода пенсионных накоплений по ОПС в ПДС: 45% респондентов ответили, что им это не интересно, 29% — что у них нет времени разбираться в этом вопросе, 22% участников рассказали, что в целом не готовы планировать на длительный срок. 16% опрошенных отметили, что не доверяют цифровым системам, с помощью которых необходимо осуществлять перевод пенсионных накоплений в программу. 5% сообщили, что их не привлекает необходимость сбора документов и сам процесс перевода накоплений.

При этом можно выделить определённые поведенческие закономерности, отмечают авторы исследования. Интерес к переводу «замороженных» накоплений в ПДС наиболее выражен среди представителей среднего класса: в низко- и высокодоходных группах он немного ниже. Это может быть связано с более практичным подходом к финансам россиян со средним уровнем дохода.

«Такой подход вполне рационален. У представителей среднего класса может быть «заморожена» ощутимая сумма — около миллиона рублей и более, которой хочется распорядиться самостоятельно. Эти средства точно пригодятся, и упускать их явно не стоит», — уточняет заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета Александр Цыганов.

Участников исследования также спросили: «Если бы вам дали возможность управлять этими «замороженными» накоплениями самостоятельно и перевести в статус ваших личных накоплений, вы бы согласились?». Почти половина опрошенных (48%) выразили готовность воспользоваться такой возможностью. Готовность выше у мужчин (50%) по сравнению с женщинами (47%). Однако при этом 38,7% респондентов сообщили, что не знают, как это работает, не готовы разбираться или вовсе не интересуются этим вопросом.

Возраст и доход оказывают ощутимое влияние на уровень финансовой вовлечённости, подчёркивают авторы исследования. Наибольшую готовность к самостоятельному управлению пенсионными накоплениями продемонстрировали участники в возрасте 25–34 лет. По мере увеличения возраста доля положительных ответов снижается. При этом с ростом дохода повышается доля тех, кто хочет управлять накоплениями. Более высокую вовлечённость проявляют одинокие граждане по сравнению с состоящими в браке, что говорит о том, что россияне без пары в большей степени задумываются о своём финансовом благополучии после завершения карьеры.

 

