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Большинство работников Самарской области считают себя трудоголиками

5 июля 2022 10:19
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Большинство работников Самарской области считают себя трудоголиками

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, считают ли соискатели Самарской области себя трудоголиками, а также как они относятся к трудоголизму в целом. Опрос проводился с 27 июня по 01 июля 2022 года.

65% опрошенных региона считают себя трудоголиками. Причем доля женщин выше, чем доля мужчин на 9 процентных пунктов (69% и 60% соответственно). В региональном разрезе наибольшая доля трудоголиков живет в Москве (71%). 86% представителей высшего менеджмента считает себя трудоголиками, также в тройку лидеров-трудоголиков попали сотрудники отдела продаж (78%) и закупок (74%).

Работники Самарской области отмечают у себя такие черты трудоголизма: они работают больше 8 часов в день (78%), работают в выходные (44%), требуют от себя сверхрезультатов в работе (41%), не ходили в отпуск более полугода (38%), никогда не отключаются от рабочих чатов и почты (34%), постоянно думают и говорят только о работе (34%), имеют склонность к перфекционизму (31%). 19% респондентов признались, что их самооценка зависит только от успехов в карьере.

Если смотреть в разрезе профотраслей, то специалисты сферы продаж чаще других отмечают, что работают больше 8 часов в день – таких 81% респондентов, 66% специалистов по маркетингу, рекламе, PR никогда не отключаются от рабочих чатов и почты. 67% специалистов строительной сферы отмечают, что работают в выходные.

Интересно, что каждый третий (36%) опрошенный региона считает, что быть трудоголиком – хорошо. Причем так считает 46% мужчин, и только 32% - женщин. Также наивысшая доля таких ответов наблюдается среди начинающих специалистов.

 

 

Теги: Опрос

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