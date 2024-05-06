Самарские школьники чаще сдают физику, информатику и химию

Накануне основного периода ЕГЭ аналитики Авито Услуг исследовали, какие предметы наиболее популярны у самарских школьников для “подтягивания”. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 48% и 8% соответственно.
Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах:
«При выборе репетитора в первую очередь стоит обращать внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает “подтянуть” общую базу, проводит ли онлайн-уроки, есть ли профильное педагогическое образование или образование, связанное с выбранной вами дисциплиной. Мы также рекомендуем смотреть на рейтинг репетитора на нашей платформе и отзывы от предыдущих учеников — это поможет выбрать квалифицированного специалиста».
Кроме английского языка, российские школьники сдают немецкий и китайский
По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные — на него приходится 29% всех запросов. Из иностранных языков, кроме английского, чаще всего готовятся к немецкому и китайскому языкам. Отметим, что с января 2024-го спрос на услуги репетиторов по китайскому языку вырос на 41%, даже с учетом того, что сдачу ЕГЭ по предмету на общероссийский уровень вывели только в 2019 году.
Физика, информатика и химия — самые востребованные не-языковые предметы
В начала этого учебного года среди предметов по выбору самарские школьники чаще всего выбирали физику (4% от общего спроса), информатику и химию (по 3% от общего спроса).
В топ-3 по предлоэению входят репетиторы по химии (7% от всех объявлений), обществознанию (6%) и по биологии (4%).
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Динамика спроса на услуги репетиторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Самаре за год, Авито Услуги
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Школьный предмет
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Динамика спроса
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Математика
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46%
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Русский язык
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78%
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Английский язык
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31%
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Химия
|
7%
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Обществознание
|
6%
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Физика
|
102%
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История
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4%
|
География
|
167%