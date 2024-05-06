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Самарские школьники чаще сдают физику, информатику и химию

6 мая 2024 12:28
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Самарские школьники чаще сдают физику, информатику и химию

Накануне основного периода ЕГЭ аналитики Авито Услуг исследовали, какие предметы наиболее популярны у самарских школьников для “подтягивания”. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 48% и 8% соответственно.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах:

«При выборе репетитора в первую очередь стоит обращать внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает “подтянуть” общую базу, проводит ли онлайн-уроки, есть ли профильное педагогическое образование или образование, связанное с выбранной вами дисциплиной. Мы также рекомендуем смотреть на рейтинг репетитора на нашей платформе и отзывы от предыдущих учеников — это поможет выбрать квалифицированного специалиста».

Кроме английского языка, российские школьники сдают немецкий и китайский

По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные — на него приходится 29% всех запросов. Из иностранных языков, кроме английского, чаще всего готовятся к немецкому и китайскому языкам. Отметим, что с января 2024-го спрос на услуги репетиторов по китайскому языку вырос на 41%, даже с учетом того, что сдачу ЕГЭ по предмету на общероссийский уровень вывели только в 2019 году.

Физика, информатика и химия — самые востребованные не-языковые предметы

В начала этого учебного года среди предметов по выбору самарские школьники чаще всего выбирали физику (4% от общего спроса), информатику и химию (по 3% от общего спроса).

В топ-3 по предлоэению входят репетиторы по химии (7% от всех объявлений),  обществознанию (6%) и по биологии (4%).
 

 

Динамика спроса на услуги репетиторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Самаре за год, Авито Услуги

Школьный предмет

Динамика спроса

Математика

46%

Русский язык

78%

Английский язык

31%

Химия

7%

Обществознание

6%

Физика

102%

История

4%

География

167%

 

Теги: Опрос

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