Минцифры: пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации

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Пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на выставке "Россия", передает РИА Новости.

"Не забываем про новые технологии - сети связи пятого поколения. До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения", - сказал Угнивенко.

Фото: pxhere.com