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Российские разработчики научили ИИ распознавать дефекты зрения, рассказали «Известиям» представители Донского государственного технического университета. Сейчас нейросеть умеет выделять такие патологии, как катаракта, глаукома, миопия и возрастная макулодистрофия.

«Алгоритм работает следующим образом: врач загружает снимок, сделанный фундус-камерой (прибор, способный фотографировать как передний отрезок глаза, так и глазное дно. — Ред.), в приложение для Windows. Далее искусственный интеллект в течение двух-трех секунд анализирует его, после чего программа выдает предварительный диагноз», — рассказал автор проекта Михаил Шурдук.

Авторы проекта утверждают, что точность распознавания снимков составляет до 95%.

В будущем программисты хотят улучшать функциональность ПО. Для этого они продолжат обучать ИИ на других снимках с подтвержденными диагнозами, чтобы нейросеть смогла распознавать аналогичные случаи еще точнее.

Кроме того, авторы алгоритма намерены расширить и список распознаваемых заболеваний.

Фото: pxhere.com