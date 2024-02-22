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Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом
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Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом

22 февраля 2024 14:15
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Он поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил губернатор перед министерством цифрового развития.

21 февраля в конгресс-центре технопарка «Жигулёвская долина» прошла встреча врио заместителя председателя Правительства Самарской области, руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова с представителями IT-сообщества.

Обозначая цели мероприятия, Константин Геннадьевич сказал:

– Во-первых, – познакомиться с тольяттинскими айтишниками, рассказать о региональных достижениях IT-отрасли, проинформировать о деятельности нашего департамента и задачах, которые перед ним стоят. Во-вторых, напомнить о мерах поддержки отрасли, которые есть со стороны региона. И, конечно, в режиме прямого общения ответить на все вопросы коллег.

Он напомнил, что главными целями введения льгот для IT-компаний и их сотрудников стали поддержка отрасли в условиях кризиса и предотвращение массового отъезда специалистов из страны.

В 2023 году были чётче определены критерии, согласно которым компания может претендовать на получение льгот. Как отметил Константин Пресняков, для таких компаний продолжает применяться нулевая ставка по налогу на прибыль, а также налоговая льгота для предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения: 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».  То есть помимо федеральной поддержки действует и региональная.

Руководитель департамента ИТ также напомнил, что Самарская область является одним из 7 субъектов, где снижается федеральная ставка по ипотеке. В регионе работает субсидируемая правительством программа, которая позволяет получать ипотеку по ставке 1,5%. Несколько десятков человек смогли ею воспользоваться в 2023 году. Чтобы добиться такой низкой ставки, регион выделяет из областного бюджета 800 тысяч рублей на каждого субсидируемого. В этом году регион удваивает сумму субсидий, чтобы больше представителей IT-сферы смогли стать участниками этой программы. Подробнее об ипотеке рассказала Наталья Свечникова, руководитель управления региональной информатизации департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Врио председателя областного Правительства поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил Губернатор Дмитрий Азаров перед министерством цифрового развития.

Вторая часть встречи прошла в режиме живого диалога и ответа на вопросы представителей IT-сообщества. Участники дискутировали, делились опытом, выдвигали предложения. Были затронуты темы аккредитации IT-компаний, проблема подготовки новых кадров для отрасли, возможность региональных стартапов «достучаться» до представителей крупного бизнеса и другие актуальные вопросы.

В беседе приняли участие резиденты технопарка «Жигулёвская долина»: ИП Балан В.В., ООО «Студия сайтов», ООО «АльВиРити», ИП Демидёнок А.М.

– Я впервые присутствую на встрече с руководителем департамента информационных технологий, – поделился резидент технопарка Василий Балан. – Формат оказался очень тёплым и продуктивным. Без дежурных фраз, всё по делу и с заботой. Для меня сегодняшнее мероприятие было полезным: я получил ответы на свои вопросы о презентации нашего программного продукта самарскому бизнесу.

 

Фото:   пресс-служба парка «Жигулёвская долина»

Теги: Инновационные технологии Тольятти

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