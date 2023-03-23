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Первые в мире: резидент «Жигулевской долины» вывел на маркетплейс тяговые протезы пальцев

23 марта 2023 16:46
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Они отличаются от зарубежных аналогов относительно невысокой ценой, минимальными сроками изготовления, небольшим весом и возможностью дистанционного изготовления.

Протезы верхних конечностей – продукт, для создания которого необходимы индивидуальные замеры и подгоны, и который невозможно производить в массовом порядке. Так привыкли думать многие. Но резиденты тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разрушили этот стереотип и создали универсальный протез пальца.

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в периметре технопарка развивается более 290 инновационных проектов.

Компания «АРМАКС» является резидентом технопарка «Жигулевская долина» с 2020 года с проектом по разработке и производству протезов верхних конечностей, которые отличаются от зарубежных аналогов относительно невысокой ценой, минимальными сроками изготовления, небольшим весом и возможностью дистанционного изготовления – без участия заказчика.

По словам генерального директора компании «АРМАКС» Михаила Закроева, первые продукты были созданы три года назад. Это были индивидуальные протезы с необходимостью подгонки под конкретного клиента. Команда разработчиков поставила перед собой задачу создать универсальный продукт, подходящий каждому. Для этого длительное время подбирали материалы, создавали конструкцию.

«Мы смогли сделать так, чтобы люди не приезжали к нам ради примерок, - рассказал Михаил Закроев. – Благодаря нашему протезу человек может пользоваться столовыми приборами, компьютерной мышкой, брать ручку и другие предметы. Он становится полностью адаптированным к жизни, не чувствует себя неполноценным. Часто, когда заказчики надевают протез и начинают писать этой рукой – у них появляются слезы на глазах», - поделился он.

В 2022 году команда «Армакс» изготовила и испытала первые образцы протезов из металла, позволяющих выдерживать высокие нагрузки. В 2023 году опытные протезы были усовершенствованы уникальной деталью, позволяющей пользователю самостоятельно подгонять протез под свои параметры. Именно они уже сегодня продаются на одной из крупнейших площадок интернет-торговли – OZON.

«Вся проблема была в патроне, который надевается на культю, – отметил генеральный директор ООО «АРМАКС» Михаил Закроев. – Мы делаем ее, как и во всем мире, путем снятия формы и отливки по этой форме. Я предложил сделать материал, который при разогреве будет мягкий, как пластилин, и по которому можно сделать форму, а при застывании эта форма осталась бы и зафиксировалась. После трех месяцев экспериментов с материалами мы добились результатов, которые нас устроили. После этого ещё два месяца ушло на доработку технологии и нюансов. И в итоге сегодня мы первые в мире выходим на маркетплейсы с этой технологией. Такого больше нигде нет».

Для того, чтобы изделие тольяттинских разработчиков приняло индивидуальную форму, его нужно надеть и опустить в горячую воду. Этот способ позволяет немного расплавить материал в месте соприкосновения протеза и кожного покрова, при этом не обжигая. Срок службы такого изделия длительный, цена – значительно ниже зарубежных продуктов. Для создания протезов материалы закупаются у российских поставщиков.

«Технопарк «Жигулевская долина» создан и эффективно работает для того, чтобы поддержать инновационные компании, высокотехнологические стартапы. И еще одна важная задача площадки - объединить активных людей, их идеи, разработки и возможности. Благодаря содействию команды технопарка и взаимодействию самих резидентов на рынок выходят продукты, уникальные для российского и даже зарубежного рынка», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В производстве протезов активно используются технологии 3D-печати, что значительно ускоряет и облегчает процесс их изготовления. В этом компании «АРМАКС» помогает еще один резидент «Жигулевской долины» - компания «ПРОТОТИП», обладающая одним из самых больших парков 3D-принтеров в России. Коллаборация позволяет создавать 100-150 готовых протезов в неделю. При необходимости объем выпуска изделий можно нарастить до 2000 штук, параллельно увеличивая штат сотрудников. Обучение работе на таком производстве, в среднем, занимает два дня.

«В процессе создания карточки товара на OZON у нас возникли проблемы, а именно полное отсутствие нужных нам категорий и типа товара, так как никому не приходила идея продавать нечто подобное на маркетплейсах, –поделился менеджер проекта Михаил Демихин, – Нам пришлось обратиться к руководству OZON и практически с нуля создать новую категорию, где мы прописали нужный нам тип товара. Это позволило нам в полной мере осуществить задуманное и значительно увеличить поток клиентов на новый продукт, который не имеет аналогов».

 «Наша задача как оператора инноваций – в том, чтобы проекты и технологии, которые генерируются в периметре «Жигулевской долины», стали востребованы на рынке и ориентированы на внутренний, импортозамещающий сектор», – рассказал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Статус резидента «Жигулевской долины» помог компании влиться в инновационное сообщество региона, принимать участие в мероприятиях технопарка. «Мы представляли свою продукцию на многих форумах, выставках, это помогло в развитии нашего предприятия», - отметил Михаил Закроев.

Проект компании «АРМАКС» стал победителем регионального конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, и получил грант в размере 500 тысяч рублей. В 2021 году ООО «АРМАКС» стало победителем регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности». В этом же году проект ООО «АРМАКС» «Функциональные протезы пальцев» выиграл гран-при Startup Tour 2021 (г. Нижний Новгород), сообщает пресс-служба технопарка.

 

Фото:  пресс-служба технопарка

Теги: Инновационные технологии Тольятти

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